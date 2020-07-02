華為5G龍頭危險？傳三星拚奪老美肥單

美國商務部去年5月先是把大陸電信設備巨頭華為列入實體清單，如今又加緊封鎖力道，任何企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品給華為，都須經美國政府審核通過，導致華為全球供應鏈幾乎斷鏈，此時，台積電在晶圓代工領域的敵手南韓科技大廠三星電子，有望持續擴張5G電信設備的市占率。

據韓國時報報導，三星電子是全球第四大5G電信設備商，市調公司Dell’Oro Group數據顯示，今年Q1三星在5G電信設備的市場份額為13.2%，華為仍以35.7%穩居龍頭寶座，愛立信（Ericsson）居次、擁24.6%市占率，諾基亞（Nokia）排名第三，市占 15.8%。市場預估，隨著5G網路建設開始普及，預料今年大陸市場會持續進行5G網路建設，讓華為可以繼續穩坐龍頭。

但在過去幾個月，美國政府不斷跟盟國警告華為對於國安問題的影響，甚至揚言只要讓華為參與當地的5G網路建設，就會暫停共享情報資源。

最新消息指出，英國文化大臣陶敦表示，英國最終不會使用華為，並已經與愛立信、諾基亞商討如何合作，藉此降低供應廠商對華為的依賴，歡迎三星電子、NEC等電信廠商參與5G網路建設。

三星在這段旗間拿下4筆5G合約，包括加拿大電信商 Videotron 、 TELUS、美國電信商 U.S. Cellular以及紐西蘭電信商 Spark的訂單。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）7 月 23 日將釋出3.5GHz 的 5G 頻段，預計美國電信大廠Verizon、AT&T、T-Mobile都會參與競標，美國政府也有意讓三星參與。

Meritz Securities 分析師 Jeong Ji-soo表示，三星將提出更多計畫跟美國政府說明，如何拿下美國的5G合約，預料三星的電信設備市場份額，將瞄準美國市場，進而提升在全球的市占率。

（中時電子報 呂承哲）