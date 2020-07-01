SHOPLINE瞄準越、泰 衝跨境電商

全球智慧開店平台SHOPLINE營運長劉煦怡1日表示，2020年上半年全球籠罩在疫情之下，許多實體店家意識到「不得不做網路生意」，今年上半年，台灣店家詢問網路開店的數量增長四成，預期未來幾年電商發展會非常好。

此外，跨境電商商機也蓬勃興起，今年下半年SHOPLINE將聚焦跨境電商，全力開拓展越南、泰國等市場。

SHOPLINE也同時宣布陳少勤為新任台灣總經理，並公開全新落成的民生東路800坪辦公室。陳少勤將負責台灣市場的業務拓展、合作夥伴的關係深化以及客戶關係的經營維繫。

觀察上半年整體電商趨勢，劉煦怡指出，疫情對於電商產業來說是很好的拓展機會，因為消費者行為轉變，「很多店家急著要在網路上開店，因為疫情，大家忽然意識到這是很重要的事情」，看好未來幾年整體電商市場的發展。

劉煦怡表示，SHOPLINE與企業一起攜手抗疫，上半年就推出五項因應措施，包括透過旗下專業開店顧問輔導店家數位轉型、電商行銷課程全面影音化、設立數位行銷抗疫專區，提供店家最新的因應策略。同時，也豁免SHOPLINE廣告投遞服務費以及開辦線上直播講課，解析數位轉型的祕訣。

回顧上半年營運，劉煦怡表示，今年上半年除了推出一系列跨境新服務以外，也增加中國廣州、新加坡辦公室，持續拓展東南亞市場版圖，國際化的專業團隊人數也已成長逾400人，全面協助全亞洲超過20萬品牌開店。

展望下半年，劉煦怡說，目標是要持續搶占東南亞市場。SHOPLINE去年開始提供跨境服務，幫助店家聚焦在香港、馬來西亞、新加坡以及其他海外市場，短短一年內，協助超過2,000家品牌布局出海生意。下半年將拓展越南、泰國市場，持續開拓東南亞跨境電商商機。同時也將助品牌發展「直接面對消費者（Direct to Customer；DTC）」 的模式策略，以網路開店為核心打造完整的生態圈服務，助店家更有能力在新時代中轉型與成長。