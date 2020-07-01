蘋果5G iPhone出貨恐不妙？ 激進時程表曝光

新冠肺炎疫情衝擊下，全球經濟步入衰退，美國也迎來史上最大失業潮，需求急速下滑，這也衝擊到消費性電子產品的供應鏈正常運作，就有媒體指稱，今年9月將推出的5G iPhone出貨量恐怕不樂觀。不過，日媒報導指出，蘋果供應鏈現在正在趕工，保證就算延遲也就1、2個月。

科技媒體DigiTimes先是報導，評估疫情影響後，蘋果今年下半年將發表的新機出貨量恐只有有1,500～2,000萬支，比先前供應鏈預估的還要再砍半。

據《日經亞洲評論》報導，消息人士指稱，在3個月前的評估是會延遲出貨數月，甚至在2021年才會出貨，但蘋果在上月就要求部份硬體開發團隊返回工作崗位，盡可能在9月秋季發表會時發表新機。

根據先前消息透露，蘋果今年會發表4款5G iPhone，分別有5.4吋、6.1吋以及6.7吋。為了配合秋季發表會，蘋果供應鏈被要求相當激進的時程表，但情況仍有變數。至於某些iPhone組裝的確可能延遲到10月初，若再往後延也不奇怪，因為仍有大量設計方案測試在進行。對此，蘋果拒絕對此事有任何評論。

消息人士聲稱，蘋果早先時間設定一個目標：要在今年生產1億支5G iPhone，但受到疫情影響，據稱現在已經將目標下調至8,000萬支，還有可能會依照情況調整。

蘋果供應鏈也表示，今年上半年發表的新款iPhone SE，並在4月以399美元發售，據傳下半年將再生產4,500萬支舊機型手機，以免5G iPhone量產時程推遲。（中時電子報 呂承哲）

文章來源：asianikkei