5G何時該升級？ 3C達人：不用太急

5G正式開台，何時該升級5G，3C部落客林小旭坦言，「完全不用急」，畢竟初期5G手機不多、涵蓋率不強、資費未來可能更便宜；3C達人Tim哥也認為，合約還沒到期的消費者可先觀望。

中華電6月30日上午宣布5G開台，民眾已可申辦；台灣大哥大將自7月1日零時起提供5G資費申辦，遠傳電信宣布7月3日正式開賣5G服務。

消費者究竟何時該升級5G？3C達人Tim哥對中央社記者說，如果消費者剛好電信資約到期，建議可以直接升級5G，主要是5G資費方案不算貴，手機補貼又會比4G高，且5G能向下相容4G，即使沒有5G訊號也還是有4G可用。

但是，他建議，如果4G資約還沒有到期的消費者可先觀望，畢竟初期可選的5G手機不到10隻，又因為晶片較貴價格高，且訊號涵蓋率也是要考量的一大問題，建議明年首季再來申辦，涵蓋率會更好一些。

不過，Tim哥表示，他個人會馬上申辦5G，因為要測速給大家看，他也認為，5G最適合3種人申辦，一是電玩狂熱者、二是影音創作者、三是科技嘗鮮族。

3C部落客林小旭則坦言，「升級5G完全不用急」，有3大關鍵原因，分別是手機、涵蓋率、費率。

他進一步說，用5G服務勢必得換5G手機，但目前市面上5G手機不多，消費者通常較青睞單機新台幣1.5萬元左右的手機，目前台灣市場沒有提供，而5G初期涵蓋率一定不會太完善，在六都能找到5G基地台的機會較大，未來法規開放「3共」後，對5G收訊表現樂觀以對；再者，資費在5大電信強力競爭下，很有可能會更便宜，建議1年後再申辦，屆時5G手機會更多、更便宜。

林小旭說，他自己是科技嘗鮮者，但也不會馬上去辦5G，涵蓋率是重要考量，加上5G可能一年內都看不到殺手級應用，不認為一定要馬上升級5G。

中華電6月30日上午開台5G，目前可支援的5G手機為三星S20系列3款、LG、Sony各一款；台灣大目前可支援的5G手機為三星S20系列3款、Sony一款。

三星今年2月就推出3款S20新機，全數支援5G，台灣LG電子先前已推出首款5G雙螢幕手機V60 5G Dual Screen，Sony Mobile則推出旗下首款5G手機Xperia 1 II。

宏達電日前宣布推出全球第一支在台灣製造的5G手機U20 5G，預計8月出貨；夏普預告將推AQUOS R5G手機上市。

先前因為國家通訊傳播委員會（NCC）「中國台灣」切結書問題，沉寂好一段時間的中國品牌手機，近期有望在台陸續推出5G手機，但仍存在變數。

至於稱霸台灣市場的蘋果動態，5G iPhone 12有望今年發布，預計蘋果將推出4款iPhone機型，全線產品兼容4G和5G，且有至少一款的價格低於1000美元。