蘋果Mini LED供應鏈 首選台廠5要角

根據TrendForce LED研究（LEDinside）調查，蘋果預計在2021年第一季推出12.9吋Mini LED背光iPad Pro，同時也會針對14吋與16吋的筆電開案。該技術目前選定台灣顯示器相關供應商負責，因台廠開發新產品具備穩定性與技術成熟的優勢，將帶動上、下游供應鏈投入此應用領域，晶電、惠特、梭特、台表科、臻鼎-KY均為要角。

TrendForce指出由於蘋果的12.9吋iPad Pro預計採用10,384顆Mini LED，並且做背光分區調控達到高對比與高色飽效果，故針對成本與良率的要求將是各環節供應商面臨的最大挑戰。

晶電產品均一性、性價比高，專利保護無虞，蘋果仍以其為首選；再者，Mini LED背光技術需要大量且快速的針對LED晶片波長、規格進行嚴格檢測與分選，惠特與梭特同樣以性價比優勢成為關鍵廠商。

至於打件廠商台表科已偕同蘋果指定的K&S搭配，採用特殊的快速打件製程嘗試突破量產瓶頸；PCB背板選擇與蘋果關係緊密的鴻海集團旗下品牌臻鼎及韓系廠商YP Electronics合作。

而背光模組廠與面板廠的搭配，目前則以韓國HEESUNG Electronics與LG Display為主，隨著未來新機種的問世，預期會有更多供應商如GIS、瑞儀、Sharp、BOE陸續加入。

雖然現階段中國廠商在LED上、下游供應鏈的產能龐大，加上成本低的優勢，但為避免中美貿易戰引發的衝擊，蘋果轉以供應鏈較穩定的台灣廠商合作。

另外，台灣相較中國更早在LED相關領域深耕，除了技術相對成熟，專利也較無疑慮；加上原物料與零組件取得容易等優勢，發展新技術將更有效率。