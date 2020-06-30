吃到飽不到千元？台灣之星7／3公佈5G資費

5G服務在今（30）日拉開帷幕，宣告台灣正式進入5G時代，面對蓄勢待發的多元應用，市場最關切的仍是5G資費定價。台灣之星今日預告，將於7/3（五）公佈5G資費第一彈，預約搶占5G保留席。

台灣之星指出，隨著三大電信陸續公布5G資費方案，5G吃到飽資費突破千元的態勢也大致底定。台灣之星做為台灣4G平價吃到飽的推手之一，迎向5G，仍將貫徹「最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，扮演好市場的關鍵制衡力量，讓全民得以用合理的價格暢享5G；為此，台灣之星今日宣布將於7/3（五）祭出5G資費第一彈！

此外，台灣之星獨家推出的「5G『真』體驗早鳥方案」也已進入最後倒數，凡申辦月租$599以上4G資費方案，即可在5G開台後無痛升級，享最長全約期免費升級5G體驗。

中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信等都將在本週內宣布5G正式開台。而台灣之星以及亞太電信預計要到七、八月份才陸續開台。

正式開台時間等候此兩大電信商正式公佈。而除了5G吃到飽資費之外，熱點分享流量是否有限制、基地台數量與佈建區域等，也都是消費者選擇5G服務時應該認真考慮的重點。

(中時電子報 黃慧雯 )