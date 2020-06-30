可成：H2審慎樂觀 未來供應鏈恐重新組合

金屬機殼廠可成今天舉行股東常會，董事長洪水樹表示，下半年景氣「審慎中的樂觀」，產業已進入大轉換時期，也牽涉到全球政經環境，例如美中貿易紛爭等，將牽動未來全球供應鏈需要重新組合。

可成2019年合併營收新台幣916億元，年減4%，稅後淨利112.72億元，年減60%，每股盈餘14.63元。

洪水樹發表營業報告時指出，今年到現在都還戴著口罩，顯示疫情對全球景氣造成非常大的衝擊。台灣疫情基本上已經非常大程度緩解，但是其他國家有些還是非常嚴重，例如美國單日確診人數還在創新高。

整體而言，洪水樹認為，全球疫情最壞時間已經過了，但是「餘波蕩漾」，影響還是持續存在。疫情剛爆發時，主要是供給面問題，因為中國到農曆年期間開始全國封境，2月幾乎沒有生產活動，3月才逐步解封，到4月供給面恢復比較正常，但是接著歐美幾乎封鎖，影響需求面，到今天為止，影響還是存在。

他說，過去一、兩個月陸續有許多公司財報出爐，影響都非常大。可成主要產品領域與客戶有受影響，但相對輕微，可以看到今年第1季業績年成長，第2季應該也是成長。

展望下半年，洪水樹定調為「審慎中的樂觀」，現在還看得到很多變數，但是主要產品需求都還不錯，包括筆電、平板電腦等產品，基本上需求維持不錯。手機產品目前可能要等新機發表後，才會知道整個下半年狀況。

洪水樹強調，在疫情嚴重的2020年，可成表現還算平穩，期待出現疫苗或更有效的治療方式，才能真正把疫情衝擊降到最低。

談到產業動態，洪水樹表示，市場競爭是一個影響因素，客戶策略也許有更大的影響力。產業經過10年、20年發展，可成取得相當多業績和成就，這是一個大轉換時期，不光是可成所處的產業環境，也牽涉到全球政經環境，例如美中貿易紛爭等，牽動未來全球供應鏈需要重新組合。

他指出，新產品例如5G、人工智慧（AI）在未來這幾年，也會對全球科技產業造成相當大影響。可成一直在思考，未來10年、20年更長遠發展的路在哪裡，但這是大家共同的問題，還沒有立即有效的解方，可成不斷在思考與觀察環境變化。