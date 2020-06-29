諾基亞 拿下台灣大5G設備百億獨家合約

諾基亞29日宣布，獲選為台灣大哥大5G RAN、5G核網與5G IMS為期三年的獨家供應商，合約價值約4億歐元折合新台幣約133.5億元。

諾基亞29日表示，4億歐元的5G合約包括5G無線接取網路 （5G Radio Access Networks, 5G RAN）、5G核心網 （5G Core）與5G IMS等設備，初期採5G非獨立架構（Non-Standalone, NSA），並從6月開始部署，三年內演進至5G獨立架構 （Standalone, SA）。

諾基亞長期以來扮演台灣大2G、3G與4G行動網路設備供應商，這次再延伸至5G，日前諾基亞已為台灣大在新北市新莊棒球場設立大區域覆蓋的5G實驗網路。

台灣大總經理林之晨表示，在5G順利開台後，雙方將持續超前部署，聯手推動「超5G策略」，整合包括智慧電商、智慧球場、智慧醫療、智慧製造等多元垂直應用，共同建構一個蓬勃的超5G生態系。林之晨強調，台灣大已定位為新世代網路科技公司，將專注發展電信服務、網際網路服務、媒體與娛樂服務及電子商務等領域。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto強調，雙方從2G、3G、到4G一直維持良好的合作夥伴關係，未來5G共同合作後，諾基亞希望幫助台灣大加速推出5G服務。