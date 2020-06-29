迎5G換機潮 華碩新機7月問世

華碩先前預告6月底或第三季初將發表的新一代手機新品ZenFone 7及ROG Phone Ⅲ，近兩周來疑似本機的身影頻頻被曝光，市場亦已傳出7月兩款新品都將正式現身，8月起並分別在台灣及中國市場首發，同時搶搭首波5G換機潮商機。

受到新冠肺炎疫情干擾，華碩歷年慣於第二季舉行的年度全系列新品發表，迄今仍未有最新進度，不過旗下兩款智慧手機系列新品目前已確定將在7月亮相。

ZenFone 7與ROG Phone Ⅲ近日分別在跑分平台及中國工信部電信設備認證中心現蹤。其中，外觀及基本配置功能、支援技術與相關規格幾乎全都露的ROG Phone Ⅲ，今年接續與中國手遊龍頭騰訊的合作，仍將推出三規格版本，配置之八核行動處理器主頻達3.091 GHz，外界臆測此為高通Snapdragon 865+處理器。

其它包括後置2＋1的主鏡頭、單顆前置鏡頭，探用AMOLED、6.59吋螢幕，並搭載6,000mAH（額定5,800mAH）電池容量，與配置8／12／16GB記憶體＋128／256／512GB儲存容量…等等的基本規格，目前都已毫無懸念的確認了。

另一方面，已不只一個跑分平台疑似曝光的ZenFone 7，比去年ZenFone 6於5月中旬發表的時程晚了約兩個月，外界好奇的創新翻轉鏡頭是否會延用，通路業者則多預期華碩改採平面式排列的可能性較高。

規格上，ZenFone 7將採用高通Snapdragon 865處理器、最高可配置達16GB的記憶體外，預估其在螢幕及鏡頭配置上，也可望與ROG Phone Ⅲ同步。

至於兩款新機的開賣時程，通路業者透露，ROG Phone Ⅲ約與去年8月首波到貨時程相當，但ZenFone 7將較去年6月底就開始新品周期的時程晚，預估首批到貨時間若無意外、將落在7月底、8月初。

華碩共同執行長許先越先前於法說會時重申，內部針對今年新一代的電競手機銷售訂下積極目標，拚比ROG Phone Ⅱ的銷售增長30～50％，同時預計手機事業要在2021年後營運轉正。