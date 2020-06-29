5G大戲將登場 4G資費促銷可期

台灣電信業本周大事莫過於5G開台，目前電信三雄都已經敲定時間，中華電（2412）、台灣大（3045）分別是在明天早上、下午，遠傳(4904)則選擇在本周五，今（29）日中華電小金雞是方舉辦股東會，談到資費，是方認為，電信業者們記取前車之鑑，在5G應該不會太快啟動價格戰，反而有機會在4G資費上祭出促銷。

5G本周開打，資費當然是消費者最關心的，是方副總江文漢表示，目前看來，電信業在5G開台之初，價格戰不會太快開打，反而有機會在4G的資費上動手腳祭出促銷，屆時4G的數據流量有機會迎來大爆發。

江文漢進一步表示，各家電信業其實在4G的低價資費戰中，多少都已經受傷，有鑑於此，5G不太會打價格戰，加上建置成本高，估計還是會千元之上，故預計戰場還是在4G，到時網路吃到飽更多，數據流量也會需求更大。

台灣進入5G新世代已經剩不到24小時，資費也勢必為開台的最大焦點，先前各家業者普遍預估吃到飽絕對要千元起跳，相較於現在動輒499、599吃到飽的4G，幾乎是翻倍，故假設沒有很大的應用當誘餌，加上4G已經很夠用的前提下，要消費者買單，恐不是這麼容易。

目前傳出中華電的5G方案將會是599元起跳，但真正可以使用傳輸量才是關鍵，消費者在4G時代已經被吃到飽慣壞，回過頭來要對傳輸量斤斤計較一時之間恐難改過來，或許會有折衷辦法，就是5G傳輸用完後降速4G，但電信業者葫蘆裡究竟賣啥藥，明天將可一探究竟。

另外，是方總經理劉耀元則認為，是方迎接5G，會更持續在雲端應用布局，在雲端資安、智慧製造、企業雲端資訊化服務推出，目前也跟其他業者合作。（時報資訊 王逸芯）

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