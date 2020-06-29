台積電強招搶市 英特爾晶片巨頭招牌狂掉漆

蘋果在今年的開發者大會（WWDC 2020）上正式宣布，將在未來Mac系列，逐步由自家研發、以ARM架構的處理器逐步取代英特爾的X86架構處理器，並打造更完整的蘋果生態系，也替蘋果毛利提高作出貢獻。英特爾不只是在蘋果受挫，包括PC處理器市場上也面臨挑戰，而這些背後似乎都有全球晶圓代工龍頭台積電的身影。

英特爾在近幾年搶市顯得力不從心，主要是受到英特爾2018年處理器產能嚴重不足，導致全球PC市場出貨受到衝擊，以及先進製程研發速度落後台積電、三星電子等廠商，僅剩下資料中心伺服器市場仍有強勁成長動能。此外，蘋果與高通的專利權官司纏訟多年，終於在2019年4月上演和解戲碼，蘋果能夠重新使用高通的數據機晶片，英特爾也隨即宣布放棄數據機晶片研發。

蘋果醞釀使用自家研發的Mac 處理器，已經有好多年的時間，蘋果這次決定分手英特爾，雖Mac占英特爾營收貢獻不到5%，卻是象徵性上的打擊，加上台積電研發團隊與蘋果密切合作，預料下一代Mac 處理器將由台積電的先進製程(5奈米)代工生產。

英特爾在PC處理器市場，也面臨近年來最大挑戰：AMD去年7月推出的第3代桌電處理器Ryzen 3000，搭載台積電7奈米DUV製程，在市場上取得熱烈迴響，甚至威脅到英特爾市占率。

英特爾財務長 George Davis在今年3月於摩根士丹利 TMT 會議坦承，英特爾在處理器市場市占率下滑，主要跟較少核心數的入門級產品產能不足有關，但主要是該公司將業務重心擺在高階產品市場。

不過，隨著英特爾產能不足之際，AMD也積極研發Zen 3架構處理器搶市。根據AMD近期發布的簡報顯示，Zen 3 處理器依然採用7 奈米製程，而非外界傳聞的5 奈米製程，5奈米製程恐怕要等到 Zen 4 架構 CPU，也就是說2022年市場才會見到5奈米製程的AMD處理器。

若到時英特爾還陷在產能不足、先進製程研發延遲的影響下，英特爾的市場份額勢必會再受到影響。

（中時電子報 呂承哲）