台灣晶圓產能 連五年稱霸全球

根據市調機構IC Insights針對全球各地區2019年底已裝機產能（installed capacity）統計，台灣去年底已裝機月產能達420.8萬片8吋約當晶圓，較前年成長約2.0％，全球市占率達21.6％，這是台灣在2015年擠下韓國成為全球擁有最大晶圓產能地區後，連續五年蟬聯全球最大晶圓產能地區寶座。

其中，晶圓代工龍頭台積電持續擴增先進製程產能，不僅是全球擁有最大邏輯製程產能的半導體大廠，亦是讓台灣連續五年稱霸全球的最大功臣。

IC Insights針對全球各地區的已裝機月產能進行統計，去年12月全球半導體已裝機晶圓月產能達1,950.7萬片8吋約當晶圓，與前年同期相較成長3.2％。去年一年當中，中國地區月產能成長幅達最大達14.7％，月產能達270.9萬片8吋約當晶圓。日本地區因為IDM廠關閉舊產能，月產能達311.4萬片8吋約當晶圓，是去年一年當中唯一出現衰退的地區。韓國去年受到記憶體市況低迷影響，三星及SK海力士的擴產動作放緩，去年12月已裝機月產能僅年增1.1％達407.9萬片8吋約當晶圓，市占降至20.9％。

雖然美中貿易戰影響中國半導體廠擴產，但中國政府加大對半導體產業扶植力道，IC Insights預期中國已裝機月產能將在2022年擠下日本及韓國並攀升至全球第二。

台積電近幾年來積極擴充先進邏輯製程產能，未來幾年還會持續投資興建3奈米及2奈米晶圓廠，是推升台灣成為擁有全球最多已裝機月產能的最大推手，而台積電本身也成為全球擁有最大邏輯製程產能的半導體大廠。IC Insights預估，未來幾年除了台積電積極擴產，包括華邦電、力積電等也有興建新廠計畫，預期2024年前，台灣仍會是擁有最大已裝機月產能的地區。