上半年行動網速遊戲體驗 台灣大笑傲群雄

Opensignal於23日公布2020年上半年的行動通訊網路體驗狀況報告，中華電信以平均下載速度38.5Mbps奪冠，遠傳則以上傳平均速度11.6Mbps稱霸。首度量測的遊戲體驗，則由台灣大哥大拿下第一，至於語音應用程式體驗，電信三雄平分秋色。

Opensignal在2020年2月1日至4月30日期間，共針對8萬3,823個裝置進行量測，測試樣本數逾2.5億次。其中，最受手機用戶關注的下載速率方面，中華電38.5Mbps，是2018年7月Opensignal公開報告以來連續奪冠，超過遠傳的29.8Ｍbps、台灣大的28Mbps、台灣之星20.4Mbps、亞太電16.4Mbps。

上傳速度由遠傳的平均11.6Mbps，領先中華電的10.7Mbps、台灣大的10.4Mbps、台灣之星7.0Mbps、亞太電4.7Mbps。Opensignal表示，隨著行動用戶在TikTok或Twitch等社群媒體平台上傳影片頻率越來越高，上傳速度變得愈來愈重要。

影音體驗方面，中華電信在4個都市獲勝 ，但在其它3個都會，則分別與台灣大、遠傳並列。

遊戲體驗是競爭最激烈的一塊，Opensignal說 ，台灣大獲得全國大獎，但在都市層面上，與中華電在七大都市並列，且其中四個都市，電信三雄並列。

在4G可用率部分，五大電信業者都超過93.5％，意味著在台灣行動上網非常容易連線至4G網路，其中台灣大以96.5％領冠、其次是遠傳96.4％、中華電95.7％。Opensignal表示，目前只有八個國家的4G可用率超過95％，包括台灣、美國、荷蘭、日本 、韓國及挪威。

4G網路涵蓋體驗方面，中華電信以9.8分領先其它電信公司，代表中華電信網路在更多重要地點覆蓋。

另外，在語音應用程式體驗中，Opensignal評估了使用WhatsAPP、Skype、或Facebook Messenger等應用程式的語音通話品質認知，五分之四的台灣電信業者得到80分以上的分數，亞太電略低但也有79.2分。