東捷搶攻AIoT商機 解決物流業三大痛點

宅經濟商機帶動物流業運輸量也快速增長，瞄準物流的AIoT商機，資訊服務廠商東捷資訊（6697）公布智慧物流解決方案，將可讓幫助業者追蹤配送車隊行進間的即時動態，以避免危險駕駛行為發生，同時也能控管集中貨品的配送設備，以及產出自動化報表，降低人工處理作業誤差，進一步達到控管人員行為、能源、資產動向等目的。東捷資訊服務營運長劉新正表示，該解決方案能為物流業界應用帶來新突破，未來除了應用在物流上以外，也可應用在不同產業。

東捷資訊表示，物流業往往面臨三大痛點，例如用來集中包裹的「籠車」盤點不易，主因是各家物流業者每日轉運車南來北往，承載包裹的籠車數量驚人，特別是疫情推升電商隨之而來的配送需求，導致籠車散落各處。同時，東捷也表示，大量使用造成籠車耗損，更難以在第一時間掌握。每個物流節點都需要籠車，因此被視為消耗品，遺失以及損毀情形眾多，無形中就造成資產浪費。

第二大痛點則是轉運車調派誤差。東捷表示，大型轉運車的車次調派、到站等安排上，過去多仰賴人工統計，不僅各站人力負擔大，若碰上貨品需要轉運的次數較多，也易導致轉運誤差。

另外，傳統物流業在物流車的即時資訊掌握也相當有限。東捷表示，物流業為大量倚賴人力的行業，當負責配送的司機領貨出發後，難免碰上駕駛違規停車、發生車禍導致貨品毀損或危及司機安全等狀。對公司來說，則需面臨罰單、賠償等連帶責任。雖多數車上有安裝GPS，但卻只能使行車控制中心大致知道目前貨車位置，無法在第一時間得知發生什麼事，後續也僅能用行車紀錄器來當作證據進行調查，遑論事先避免。

根據三項痛點，東捷表示，將推出「智慧物流解決方案」，將規劃RFID技術建置方案，於設備籠車上佈建感應條碼，並在各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過進出感應由系統自動追蹤設備籠車動向，協助總公司密切掌握總量與流向。

另外，東捷的「智慧物流解決方案」也將推出派車系統升級整合，以系統自動化管理取代人力繕寫、謄打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度。結合籠車追蹤技術，更能判斷轉運車下一次抵達站點需要接送的任務數量，有效降低人工誤植導致的空車率。?

此外，東捷也將透過即時影像判別與AI技術導入，令營運總部的行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛是否有違規、怠速等行為，協助中心於當下提醒駕駛員。東捷指出，所有駕駛在上路後，AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率。

東捷資訊服務營運長劉新正表示，未來這些技術除了用在物流界，也能各自分開應用在不同產業，如AI技術與即時辨識可導入至共享租賃車業，預先掌握違規或排除危險駕駛行為，甚至掌握零件耗損、電動車電池電量、維修保養預測等。