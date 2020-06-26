非蘋向iPad Pro看齊 聯詠、譜瑞 搶Mini LED商機

蘋果傳出將在第四季推出首款採用Mini LED背光顯示技術的iPad Pro，面板將由LGD供應，在蘋果登高一呼後，可望帶動Mini LED市場全面興起。法人表示，IC設計廠聯詠、譜瑞-KY及聚積，有機會藉此打入非蘋陣營，帶動產品出貨成長。

外媒報導指出，蘋果將於2020年底或2021年初推出首款導入Mini LED背光技術的iPad Pro，並可望由LGD供應面板。據了解，由於Mini LED背光技術在亮度顯示及對比度表現並不亞於OLED，且壽命更優於OLED，因此有機會成為未來新一代顯示技術。

不僅如此，蘋果預計將於2021年底前推出六款具備Mini LED技術的機種，當中包含iPad及Macbook等產品線都將導入。在蘋果擴大採用Mini LED技術狀況下，可望掀起非蘋陣營全面根據這波趨勢，帶動Mini LED生態系全面崛起。

目前IC設計廠當中，一共有聯詠、譜瑞-KY及聚積等供應商切入市場。法人指出，聯詠、聚積及譜瑞-KY分別以Mini LED驅動IC及高速傳輸介面IC搶攻市場，目前聯詠、譜瑞-KY腳步最為迅速，當前正在小量出貨階段，雖然出貨占營收比重不高，但隨著Mini LED商機不斷升溫，出貨量有機會在下半年開始擴大成長。

值得注意的是，譜瑞-KY在過去eDP T-CON及Source等高速傳輸介面晶片就是蘋果在iPad及Macbook的長期合作夥伴，因此法人預期，譜瑞-KY最快可在年底快速切入蘋果新款iPad供應鏈，推動營運穩健向上成長。

另外，聚積目前除了Mini LED驅動IC之外，同步也進攻Mini LED模組市場，且巨量移轉良率已經達到99.99％的商用水準，未來希望能先行搶攻大型顯示屏市場，後續將開始朝向大尺寸電視市場進軍。