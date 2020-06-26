台積電全力衝刺先進製程 購廠意願低

晶圓代工雙雄台積電與聯電營運策略大不同，聯電在去年收購日本三重富士通半導體後，仍有意持續購廠；台積電則因積極衝刺先進製程，購廠意願相對較低。

聯電近年採取「兼顧財務體質改善及持續成長」經營策略，不再做盲目資本競賽，資本支出兼顧客戶需求與資本利用最佳化，今年資本支出規劃約10億美元，僅台積電資本支出的6%至7%水準。

因應市場需求與擴大規模需要，聯電108年10月收購日本三重富士通半導體為完全獨資子公司，為客戶量產40奈米、65奈米與90奈米製程產品。

考量目前購廠比建造新工廠有效益，若有任何待出售的半導體廠，聯電也會評估購買可能，因為購廠符合內部成長戰略，建立具成本效益的生產能力，提高競爭力。

反觀台積電購廠動作相對保守，台積電先前曾表示考慮在美國建新廠或收購當地半導體廠，最終還是決定自建晶圓廠。

半導體業者認為，台積電的營運策略與聯電不同，台積電積極衝刺先進製程技術，目前在製程技術上居領先地位，5奈米製程已於今年量產，既有晶圓廠恐無法符合台積電需求，因此兩家晶圓代工廠在購廠動作有明顯差異，台積電多自建晶圓廠。

業者指出，據台積電規劃，美國亞利桑那廠將主要生產5奈米製程產品，目前當地雖有英特爾（Intel）設廠，不過，並無5奈米廠，台積電新建廠才可完全符合自身需求，較具效益。

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