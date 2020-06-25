中華電、台灣大 加碼投資國際海纜

看好5G帶動4K／8K服務、影視及串流服務蓬勃發展，中華電信、台灣大哥大擴大投資國際海纜，其中，中華電信投資的SJC2（東南亞日本二號海纜）已獲主管機關核發執照，NCP（新跨太平洋海纜）已上線提供服務。

過去鮮少投資國際海纜的台灣大哥大，決定與日、韓、菲律賓、澳洲合建國際海纜。NCC主任秘書蕭祈宏表示，由於台灣大尚在洽商過程，無法對外公布確切投資內容，比較特別的是，基於海溝深、建造海纜及維修成本高等考量，這條國際海纜從頭城進入台灣後、將改走陸路。

業者表示，過去一向是亞太影視、訊務轉傳中心的香港，近年因內部動亂頻傳，而台灣在東南亞島鏈的關鍵位置比起新加坡好，相較東京地理位置具有優勢，加上水電基礎設施完備，各國逐漸將台灣視為亞太區國際訊務轉接重鎮。

加上新冠肺炎帶動影視、數據流量爆增，以及國際OTT業者積極進駐台灣卡位，跨國影音及數據流量上半年大幅爆增，國際頻寬需求量大增，帶動台灣電信業者擴大投資國際海纜。業者指出，近來不少台灣鄰近國家傳出需要購買頻寬的需求，以因應這陣子爆增的國際數據流量，台灣因為中華電信長期投資國際海纜，仍有餘力應付突然爆增的頻寬需求量。

中華電信累計至目前已經投資27條國際海纜、57個全球節點、4個國際海纜站，8個海外IDC機房，連外頻寬超過17TB以上，其中12條為台灣連外海纜。中華電也持續擴大投資國際海纜，其中包括SJC2已拿到相關經營執照並正式上線提供服務，以及連結亞洲到北美地區的NCP海纜。

Google、臉書於2016年聯手打造PLCN國際海纜，據了解中華電信也參與合作，並於2019年9月申請海纜系統亞洲區相關區段的海纜舖設作業，2020年2月完工。美國聯邦傳播委員會（FCC）4月批准同意Google使用美國連結台灣的海底電纜，但連結美國與香港之間的申請案未獲關過，市場解讀，台灣未來在國際網際網路市場的地位將大幅提升。

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