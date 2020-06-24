台積員工 年薪中位數163萬元

晶圓代工龍頭台積電員工「好薪情」！台積電發布2019年度企業社會責任報告書，全球員工總體薪酬在扣除退休金及福利的中位數約為新台幣163萬元，比前一年的158萬元再增加5萬元。總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬約為180比1，薪酬預估增加至2.93億元。此外，台積電亦揭露新進碩士畢業工程師整體薪酬約達31個月本薪。

台積電在去年4月對台灣及海外全體員工進行本薪調整，台灣地區調薪幅度約為3～5％、大陸地區約為7～8％、其餘地區約為3～5％。

台積電的台灣廠區各年度的獎勵方案分成二年實施，其中員工現金獎金採取當年度每季發放，給予同仁適時的獎勵；而員工現金酬勞則於次一年度發放，鼓勵同仁長期服務及持續貢獻。

台積電去年員工薪資福利費用，包括本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞、退休金及其他福利，總額約新台幣1,099億元，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為新台幣163萬元，總裁與中位數員工總體薪酬約為180比1。

台積電說明，隨公司營收及獲利持續成長，2015年至2019年每年員工整體薪資福利費用，由約新台幣916億元增加至約新台幣1,099億元，而同一期間的年度人均薪資福利費用，則由新台幣202萬元增加至新台幣214萬元。

台積電去年營收微幅提升，但因獲利微幅下滑，台灣廠區核定的現金獎金及酬勞總額約為新台幣463億元，亦較前年略微減少。去年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約17個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為31個月本薪。直接員工平均整體薪酬則約為26個月本薪，每月平均收入為台灣基本工資三倍，員工整體薪酬為台灣半導體產業中的佼佼者。

為了維持公司健康的人才移動並確保長期成長需求，台積電認為健康的離職率介於5～10％，並將此列為長期的管理目標。台積電去年員工離職率為4.9％，雖略低於前述的健康離職率，幸而公司持續成長，新進人員持續加入，仍為職場注入多元性與活水。