中華電5G資費 599元起跳

中華電信5G資費提前曝光，最低599元起跳，5G雙飽（行動上網吃到飽＋網內互打免費）最低1,399元起跳，網內互打免費最低999元，5G最高資費2,699元、提供1.5Gbps行動速率。

由於中華電信5G資費最低門檻599元起跳，比競業預期來得「親民」許多，震驚市場。

由於其它四家電信公司都以中華電信5G資費作為參考指標，市場人士表示，台灣5G用戶普及率將因中華電5G資費訂得「親民」而迅速拉高，為政府全力加速5G普及扮演重要推手。

中華電信高層24日對於「外流」資費並不否認，據了解，中華電信24日一早召開5G開台前最後一次北中南業務會議，5G資費首度在會中曝光。

中華電信5G資費初步規畫8個月租費級距，最低599元、最高2,699元，599、799、999元、1,199分別提供24～100GB上網量以及限速500Mbps上網速率，但已比現行4G實際網速快上許多。1,399元以上的月租費就能提供1Gbps雙飽，1,799元以上提供1.5Gbps雙飽。

相較4G，5G增加了限速的設計，除此，4G時代不少人拿手機當「熱點」，網路分享給其它裝置使用，甚至當成家用路由器，造成台灣出現一個月1TB甚至2TB超級上網量的情形，但一個月仍只收499元雙飽，這種情況將在5G受到限制，中華電信針對1,199元以內月租用戶、熱點分享量將與行動上網量併計，1,399元限量50GB，1,799元月租限量90GB、2,699元月租限量200GB。

另外，5G資費還增加了「流量轉贈」設計，並限制1,599元以上資費用戶才能將每月流量轉贈給一個到三個門號使用，轉贈額度每月限制8～50GB。

中華電信董事長謝繼茂日前接受採訪時表示，正著手規劃響應振興三倍券，加碼擴大回饋購機、5G資費、加值服務折抵等。他並預估5G真正爆發的時間點落在2021年，取決於5G手機價格，預估明年會有2萬元以下親民的5G手機出爐。