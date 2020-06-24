加入LINE社群訊息暴增好焦慮 一招快速緩解

即時通訊平台 LINE 在 23 日正式推出了「社群」(OpenChat)功能。LINE 社群是開放性的網路社群，不僅用戶可以看見各式社群，可主動申請加入。社群人數更高達 5000 人，能容納更多的討論空間。

不過，如果你加入的 LINE 社群成員眾多，討論也很熱烈，很可能你會對 LINE 訊息量暴增感到有點焦慮。事實上，透過巧妙設定，可讓你暫時緩解訊息量飆升的壓力。

LINE 社群在正式開放後，電腦版(Windows、Mac 更新至6.0(含)以上)以及手機版(iOS與Android 系統，LINE App 要更新LINE至10.8.0(含)以上)都可支援，訊息是同步的(在試營運第一階段，僅支援手機平台)。在手機版中，使用者可以選擇不顯示社群的未讀訊息數(不會加總在未讀訊息量當中)，能讓未讀訊息量瞬間下滑。

只要更新LINE iOS版本到10.9.0(含)以上，LINE Android版本10.7.0(含)以上，或直接更新到最新版本，在LINE的設定中的「社群提醒」，就會出現一個「不顯示未讀訊息數」的選項！啟用這個選項後，未讀訊息會從數字，變成顯示一個綠色的N圖示！此外，LINE的未讀訊息總數，也不會計入社群的未讀訊息數。

除此之外，LINE 先前也在 Android 版本推出「聊天室分類」功能。LINE Android 10.7.1 (含)以上，在LINE設定中的「LINE Lab」開啟這個隱藏版實驗功能，再回到聊天室列表，就會看到上面多出了一排聊天室分類。根據了解，Android 用戶在加入 LINE 社群後，來自社群的聊天訊息也可分類顯示，能跟來自官方帳號、好友區隔開來，也是可以不要一次看到過多 LINE 訊息的方法，只是 LINE iOS 版當前並不支援。

另外，在 LINE 電腦版中，僅能暫停接收來自社群的提醒。但是屬於「社群」的未讀訊息，仍舊會被統計在未讀訊息總數當中。在台灣，不少團體都是利用 LINE 作為工作討論之用，在 LINE 社群可在電腦版顯示後，未讀訊息量暴增，很可能會對不少使用者帶來心理上的負面影響，很期待能盡快改進。

(中時電子報 黃慧雯)