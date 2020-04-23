4大領域陷衰退僅它獨強！台積：手機大衰退

全球晶圓代工龍頭台積電21日在官網上架2019年報，內容提到台積電公司願景、使命與核心價值，其中，台積電面對新冠肺炎疫情衝擊，談到台積電在5大產業的客戶營運情況，面對未來的展望、機會與挑戰。

針對新冠肺炎大流行，台積電表示公司的業務和運營績效產生重大不利影響，包括以下幾項(不限於此)：第一，中斷全球半導體供應鏈及台積公司的供應商的運營，包括亞洲、歐洲及北美。第二，全球客戶需求減緩的下行壓力。第三，由於工廠或辦公室被迫關閉或部分運營而導致台積公司產品潛在的生產延遲。

台積電目前已經執行多項措施因應疫情，包括例行消毒、自主隔離、要求衛生習慣及分組辦公。但疫情不確定性，台積電無法預測前述措施將限制病毒在工作場所的傳播，或是營運是否會受到疫情的嚴重干擾。

不過，台積電目前業務營運以及營運績效並未受到疫情的重大影響；然而，取決於疫情的發展走向，包括當前的或持續擴散的疫情是否會導致經濟增長放緩或全球衰退，台積電仍可能面臨前述各種及其他風險，目前無法預測疫情對業務及營運的影響。

年報也說明，台積電已經進行生產庫存管理以及供應鏈風險管理，並成立防疫委員會應對疫情所引起的緊急事態。

台積電還提到，積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與主要產品平台的市場狀況息息相關，包括智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子產品等5大領域。

受到新冠肺炎疫情衝擊，台積電認為5G手機換機延後，今年智慧型手機衰退將達到高個位數百分點（-5~9%）；車用電子、消費性電子產品以及高效能運算原本預估能受惠於5G商機，但也受到疫情衝擊，恐怕會出現衰退情況。

不過，在物聯網方面，2019年物聯網裝置單位成長25%，主要是受到藍牙耳機，智慧手錶與智慧音箱推升成長動能，就算疫情衝擊，此類商品表現依然強勁，預計將十位數百分比的成長，加上人工智慧需求之下，台積電將提供高效能、低功耗的製程技術來強化客戶競爭力以贏得市場。

（中時電子報 呂承哲）