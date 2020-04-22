聯發科H2樂觀營運破滅？外資砍價剩300元

亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，新冠肺炎疫情對智慧型手機產業的衝擊恐已無法避免，這也將影響到聯發科原本樂觀看好的第二季回溫以及下半年營運，有鑑於市場的不確定性增加，將聯發科目標價由437元降到300元，評等降到持有。

亞系外資指出，以目前市場狀況來看，智慧型手機無法避免的疲軟跡象越來越明顯，且已經開始影響到整個供應鏈，因此，預估包括聯發科在內的半導體供應鏈在第二季或是第三季出現衝擊應該都只是時間的問題，預計在聯發科即將舉行的法說會上，聯發科所釋出的第二季財測營收恐僅有5%~10%的季成長，不如市場原先預期，考慮到平均售價的潛在壓力，尤其是5G晶片，恐影響到原本看好的下半年毛利率表現，在反映第二季、下半年手機市場的不確定性增加下，將聯發科目標價由437元降到300元，評等降到持有，也下調聯發科2020年、2021年EPS預估12%、20%，分別為16.67元、18.83元。

亞系外資指出，先前市場看好因為美國針對華為的禁售令，有助於聯發科提升市占率，但該狀況今年反映在聯發科EPS的實際貢獻應該有限，但是，假設華為的5G市占率是50~75%，則聯發科在2021年EPS的潛在增長潛力則可達17~27%。

聯發科預計在4月28日舉辦法人說明會，預計將公布第一季財報、第二季財測，屆時也將對市場關注的新冠肺炎對營運影響程度做出更明確說明。

(時報資訊 王逸芯)

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