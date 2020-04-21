台積電估近5年半導體年增5% 晶圓代工更強

晶圓代工龍頭台積電預估，2019年至2024年不含記憶體的半導體業年複合成長率可望達5%，晶圓代工成長將比半導體業更強勁。

台積電2019年年報出爐，台積電估計，2019年全球不含記憶體的半導體市場產值約3270億美元，年減2%；其中，晶圓代工業產值約670億美元，較2018年持平。

隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球大流行，台積電認為將對整體半導體產業供給與需求造成不確定，預期今年不含記憶體的半導體業將持平或微幅下跌。

不過，台積電依然看好不含記憶體的半導體業長期發展，預期自2019年至2024年，不含記憶體的半導體業年複合成長率可望達5%。

台積電指出，因電子產品採用半導體元件的比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市占率，整合元件製造商委外製造的比例逐漸增加，及系統廠增加特殊應用元件委外製造等因素，預期晶圓代工成長將比半導體業更強勁。

台積電表示，晶圓代工業位居整個半導體產業鏈的上游，表現與主要產品平台的市場狀況息息相關，包含智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子產品。

隨著許多先進國家和中國市場趨近飽和，2019年智慧手機出貨量衰退2%。台積電預期，今年5G商用化開始加速，新的5G智慧手機將縮短整體換機週期，但疫情可能造成換機延後，恐影響智慧手機市場衰退7%至9%。

高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、伺服器、基地台與遊戲機等。台積電預期，因疫情影響，今年高效能運算平台單位出貨量也將衰退約5%。

不過，5G基地台持續部署，將帶動數據中心人工智慧伺服器需求增長，以及新一代遊戲機上市，台積電表示，這些都需要高效能及高功耗效率的中央處理器、繪圖處理器、網路處理器與人工智慧加速器等。

物聯網平台包含智慧穿戴、智慧音箱、與網路監視器等各樣聯網裝置。台積電預期，在藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱持續成長帶動下，今年物聯網裝置單位出貨量可望成長15%。

台積電預期，受疫情與整體經濟持續不確定因素影響，今年汽車單位銷售量恐將衰退11%至13%；消費性電子產品出貨量也將持續下滑，僅4K及8K超高解析度電視出貨量可望正成長。

延伸閱讀

每年暴賺背後 台積電沒說的秘密！

郭憲政｜淺談手機廠砍單及剖析台積電法說