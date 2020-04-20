澳洲祭新法 強制谷歌臉書使用新聞內容付費

澳洲財政部長佛萊登柏格今天表示，澳洲政府將開始強制Google和臉書使用新聞媒體內容時須付費，意在保護科技巨擘數位優勢衝擊下的傳統媒體。

法新社報導，佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，政府將在7月前公布一項強制性法規，要求Google和臉書（Facebook）使用澳洲媒體機構的新聞或其他內容必須付費。

佛萊登柏格告訴第七頻道（Channel 7）：「我們希望看到公平的競爭環境。我們希望看到還給（媒體）公司及精心準備的新聞內容一個公道。」

法國的競業事務主管單位4月9日下令Google和發行商磋商，討論Google旗下的新聞服務和Google搜尋服務使用新聞內容的費用事宜。

澳洲競爭及消費者保護委員會（ Australian Competition and Consumer Commission ，ACCC）在對數位平台進行18個月的調查後，建議大幅修改現行規定，而催生新法。

佛萊登柏格表示，由於自發性規範的討論遲無進展，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對廣告營收造成衝擊，促使政府採取行動。

「在沒有任何實質進展下，我們現在採取堅決行動，制定強制性規定，期盼成為全球第一個讓這些社群媒體巨擘付費使用內容的國家。」

西班牙曾因類似行動引發Google在2014年關閉在西班牙的新聞服務。針對法國新規定，Google也揚言採取同樣的行動。

澳洲新規也涵蓋了數據分享，以及新聞內容排名和顯示等層面，將透過具約束力的爭端解決機制和罰則來執行。

澳洲估計約1700萬人每月使用臉書，平均每天花30分鐘。98%澳洲人以Google從事行動網路搜尋。