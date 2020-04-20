又錯過時間？「購買口罩日期試算機」來了

民眾在藥局外排隊購買口罩的情況。圖／本報資料照

台灣的口罩實名制自2月6日上路，以7天為周期，並以身分證字號尾數分流，只能在健保特約藥局購買。

在3月12日升級為口罩實名制 2.0，開放網路預購。而因4月9日起改為14天9片制度，4月15日起兒童口罩也能網購。制度改變速度快，是不是常常讓你跟不上呢？

健保署貼心推出「下次可購買口罩日期簡易試算」服務，讓有需要的民眾可以利用，再也不擔心錯過口罩購買日期！

健保署推出「下次可購買口罩日期試算頁面」服務，協助民眾提前了解下次可購買口罩的日期。(摘自健保署官網)
（健保署推出「下次可購買口罩日期試算頁面」服務，協助民眾提前了解下次可購買口罩的日期。圖／擷自健保署官網）

前往健保署官網，點選「口罩實名制2.0」banner，在「口罩相關資訊查詢頁面」中，就可看見「下次可購買口罩日期試算頁面」網頁連結。

進入此網頁後，需要回答三個問題，填入：

（1）最近一次到實體通路購買口罩的日期。

（2）或是填入網購口罩的期數。

（3）是否為警專生／特教生／獨居失能老人等造冊領取口罩之人員等三個問題後，點下「開始查詢」，就可以查詢下一次到「實體」院所、藥局購買口的日期。如果有需要，建議可以查詢到日期後，就在行事曆上註記，以免忘記。

eMask 口罩預購網頁，列出了每一次預購後下一次可購買的日期提醒。(摘自eMask網頁)
（eMask 口罩預購網頁，列出了每一次預購後下一次可購買的日期提醒。圖／擷自eMask網頁）

要留意的是，透過這項工具查詢到的是，下一次到實體通路購買口罩的時間點。如果慣用網購口罩的話，事實上在 eMask 口罩預購系統網頁中，都有下一次預購日期提醒。

因為目前口罩實名制 2.0 網購都以 14 天為周期。舉例來說，以參與第四輪（4/8-4/10）預購口罩者，就是相隔兩周後，參與第六輪預購（4/22-4/24），建議也是在預購後，可以在行事曆上填下下一次預購日期，來提醒自己以免錯過。

文章來源：健保署／下次可購買口罩日期試算頁面

（中時電子報 黃慧雯）

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