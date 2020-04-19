高盛示警：iPhone出貨將年減逾一成

台股財報季、美股超級財報周攜手開跑，繼大立光、台積電後，萬眾矚目的蘋果財報將在4月30日登場，不過，高盛證券此時率先把蘋果投資評等降至「賣出」，看壞iPhone出貨量，目標價降為233美元。



儘管蘋果剛發表新iPhone SE，但本月以來，已有樂觀派的摩根士丹利證券將目標價從328美元下修至298美元，持中性看法的瑞信證券亦將蘋果目標價由290美元降至260美元，現再加上高盛開槍降評「賣出」，不為新iPhone SE預購消息而激情，多頭氣氛明顯轉淡。



高盛證券大中華科技產業研究部門主管張博凱早在3月底，即為了反映需求面持續因疫情因素走弱，以及智慧機供應練競爭愈來愈激烈，下修多檔電子股財務預期，此次高盛證券科技產業分析師Rod Hall下修蘋果iPhone出貨量與單位售價，恰好印驗張博凱對大中華電子零組件與智慧機產業的疑慮。



外資圈對蘋果的觀點趨保守，齊著眼肺炎疫情導致iPhone銷量下滑，在高盛證券調降全年出貨量至1.62億支（年減12％）之前，摩根大通證券便已兩度下修出貨預期，最新考量下半年四款新機恐有兩支延遲問世，由1.96億支降至1.78億支（年減6％），二大外資觀點均意味iPhone出貨進入連年衰退。



高盛經濟學研究團隊直指全球大部分地區處於封城狀態，下修全球GDP成長率後，使Rod Hall對蘋果後市更憂心，除降評蘋果，也是自2月17以來三度下修蘋果財務預期，認為今年中就會見到iPhone需求顯著下降，預測iPhone第二季需求量年減高達36％、整個上半年大減24％，且直到2021年初復甦都相當有限。



此外，考量到消費者可能一如過往幾次經濟下行時目標減省開支，蘋果iPhone的單位售價可能持續疲軟，受影響的還有蘋果的服務事業增長放緩，使得服務事業占整體營比重2021年恐裹足不前。



若疫情影響遲遲未能消散，令蘋果真面臨出貨量與單位售價危機，對應至蘋果iPhone供應鏈，法人指出，光學、半導體、聲學、觸控、被動元件、金屬機殼、PCB、電池與組裝等，都可能面臨營運壓力。



不過，蘋果供應鏈也非毫無抵抗力，投資應鎖定內含價值與市占提升者，以半導體族群為例，最佳代表就是技術領先，且擁有龐大5G商機作為先進製程產能後盾的台積電；相對地，高盛對股王大立光依舊持較謹慎態度，提醒市場當心其他對手搶占市占。