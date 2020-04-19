iPhone SE預購 台、美雙喜

蘋果iPhone SE預購，台灣、美國開紅盤。SE在17日開放預購、4月24日上市，根據蘋果官網資訊顯示，即使蘋果官網已經針對SE啟動一人限買兩支的限購令，下訂後台灣、美國的送達日期都已經推遲至5月上旬至中旬。相較之下中國、歐洲冷靜不少，在官網預購後多在4月底、5月初就能收到。



台灣方面，五大電信公司都認為，iPhone SE不管是從預約(購)量或詢問度，都超乎市場預期的好，台灣大、遠傳甚至以預約「爆棚」形容，但電信商及通路商透露，台灣第一批供貨量約僅3萬支，第二批貨一直要等到5月初才能再下訂、且台灣到貨時間可能要等到母親節前後，因此，iPhone SE於24日正式開賣後，台灣馬上就得面臨缺貨窘境，目前並以128GB版本的白色及黑色數受歡迎。



以台灣來說，如果現在在蘋果官網下訂，最快得等到5月7～14日間才能取貨，以SE在4月24日就上市來說，相當於上市後還得等超過9個工作天才能收到貨，算是有點長。



而SE在美國的反應也很好，美國官網開放預購後僅半天，SE全系列不論容量、顏色，送達日期都已推遲至5月4～6日，到了週末更進一步後退至5月6～13日。



至於堪稱是全球最喜歡5吋以下小螢幕手機的日本市場，對螢幕尺寸為4.7吋的SE的反應難預料，目前在日本蘋果官網下訂後，日本蘋果最快可以在4月28日將SE送達預購的消費者手上、但最慢則是5月9日。



而上一代SE最熱賣的歐洲市場，或許是受疫情影響而失業的人口眾多、全面解封仍遙遙無期，消費者顯得相對「冷靜」，現在在官網下訂多能在4月底、5月初就能拿到貨，對小尺寸手機反應冷淡的中國，在官網預購後，甚至在上市第二天、也就是4月25日就可以拿到，僅有紅色的到貨期比較長。



SE是從已經量產兩年多的i8改款而來，僅有處理器升級至i11同級的A13 Bionic、作業系統從iOS13起跳，其他規格與i8並無二致，零組件供應與組裝廠良率都沒什麼問題、產能亦無虞，加上已經正式量產1個多月，SE在台灣、美國訂購後的送達時間越來越長，究竟是因為真的很熱賣，還是只是因為疫情導致空運機位難喬、陸運發貨比較慢所致，還有待時間證明。