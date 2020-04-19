國巨GDR今盧森堡掛牌 外資套利賣壓可望趨緩

國巨GDR20日將於盧森堡證券交易所掛牌，並於上周完成訂價。由於外資法人套利操作，大賣國巨近2萬張，持股水位驟降至43.66％，賣台灣現股認購GDR，導致國巨股價上周承壓。在來自於訂價的籌碼面干擾可望趨緩後，國巨股價可望回歸基本面。



據了解，認購國巨本次GDR的投資人，包含原基美的大股東、對沖基金以及長線投資人，法人分析，未來國巨合併基美之後，這些投資人有望發揮穩定籌碼之效。



然而上週國巨股價因GDR訂價，受籌碼面干擾而承壓，由於國巨GDR發行價格為每股新台幣308.1元，折價幅度達8.84％，對外資來說，還是有套利價差，因此賣台灣現股轉認GDR，成為短線干擾籌碼面的雜音，此為國際間GDR案件常見的操作手法。



根據統計，上周外資法人賣超國巨近2萬張，投信則逆勢買超3,269張，合計三大法人賣超國巨1.63萬張，主要的賣盤均來自於外資，外資的持股水位從週一的48.14％驟降至43.66％，但國巨股價維持橫盤。



國巨本次GDR共計募得195億元資金，依照原先的籌資計畫，尚有1千萬股海外可轉換公司債（ECB）待發行，不過國巨將ECB以及銀行聯貸一併做考量，由於目前利率水準相對較低，國巨將銀行聯貸納入考慮，募資途徑保持彈性。



法人預期，國巨GDR本周20日將在盧森堡上市，來自於外資的套利賣壓可望舒緩，股價表現將回歸基本面。



而在國巨GDR完成訂價，吸引國際投資人超額認購3倍之下，合併百年大廠基美可說是再下一城，基美上周五在美股上漲1.06％，收在25.63美元，為最近一個月以來新高紀錄，國巨的收購價對照基美的股價，仍溢價6.13％。