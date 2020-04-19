「護國神積」EPS創新高 憑什麼讓客戶零砍單？

受COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，消費市場開始出現疲態，在民眾荷包縮水、花錢意願降低情況下，台積電（2330）總裁魏哲家在16日下午舉行的法說會中卻說：「還沒有看到客戶砍單。」台積究竟是怎麼辦到的？

受新冠肺炎影響，台積電3月18日傳出有員工染疫，股價在隔天跌落前波的最低點248元，但幸好影響未再擴大，台積電員工確診數停在1例。今日法說會上，魏哲家一開始先分享台積電在這段時間以來的防疫措施，除馬上要求員工取消不必要的出差，也要求員工每日量體溫、戴口罩、保持社交距離等，並在3月啟動在家工作。

儘管受疫情衝擊，台積電第一季獲利逆勢創高，每股EPS達4.51元，優於法人預期。在第二季展望部分，台積電預期營收可望與第一季數據相近，約落在101～104億美元之間，毛利率在50～52%間，營業淨利則可望在39～41%間，數據大致與先前的展望一致，顯示客戶並沒有因疫情砍單。

消費市場疲軟 台積電如何讓客戶零砍單？

但事實上，因歐美地區疫情嚴峻，台積電的確看到終端消費市場萎縮，魏哲家說：「在消費性電子產品部分，像智慧型手機，需求有變弱。」他預估2020年整年智慧型手機出貨總量將降低7～9%，較先前預期差一些。

令人意外的是，在終端消費市場萎縮同時，台積電上半年並未見客戶砍單，對此魏哲家表示：「台積電技術領先，只有我們有7奈米、5奈米等先進製程，不是所有人都有這麼廣的應用製程，就算下半年客戶開始調整訂單，但跟其他對手比起來，影響較小。」高端製程是台積電不懼疫情衝擊的護身符。

至於談到是否前往美國設廠問題，台積電回應目前仍未有具體規劃，劉德音表示:「儘管已在設法降低成本，台積電以服務為導向，在美國設廠要考慮成本，供應鏈是否完備、是否找的到碩士學位以上的優秀工程師。」他表示現階段評估在美設廠仍不符成本。

不受疫情衝擊 3奈米製程進展順利

先前有分析師擔心，「在家工作」政策可能讓台積電3奈米製程發展延宕，但魏哲家親自破除此疑慮，他表示3奈米發展符合當初規劃，並首度透露：「3奈米將在2021年試產、2022年下半年開始量產。」

若以更長線眼光來看，台積電持續看好5G、HPC對營運的貢獻，為蓄積能量以在未來市場爆發時搶下最大塊的餅，儘管全球經濟前景還不明朗，台積電決定今年資本支出不縮水，維持在150～160億美元之間。

來源：今周刊

撰文：林韋伶

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