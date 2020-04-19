遠距開會效率低？ VR會議打造真實互動體驗

宏達電宣布推出遠距開會解決方案，搭配宏達電VR一體機Vive Focus、Focus Plus與虛擬會議平台Vive Sync使用即可，不需搭配電腦，宏達電表示，這套系統可以即時分享多種檔案格式與會議筆記，並能在VR會議中展現3D物件並加以修改、註記，加強遠距開會效率。

員工在家遠距開會、視訊會議，已經成為歐美大型企業抗疫首選，宏達電宣布，為協助企業與消費者在家防疫、又能讓跨國團隊遠距溝通不中斷，推出Vive遠距應用解決方案，透過VR讓用戶能夠有面對面開會的真實感。

宏達電表示，VIVE遠距應用解決方案無須接上電腦使用，透過VIVE一體機Focus或Focus Plus，搭配與虛擬會議平台VIVE Sync即可，使用者可下載已在蘋果App Store、Google Play上架Sync XR Avatar Creator，創建與屬於自己的3D虛擬人像、登入線上VR空間後，使用者可以體驗以VR做面對面互動。

宏達電表示，Vive Sync會議可供多人同時參與，即時分享多種檔案格式，企業培訓、演說訓練、遠程會議或教學都可以透過VIVE Sync進行，VR另一大強項就是可以3D展現空間與物件，與會者可將 3D 物件放在Vive Sync會議中， 360 度展示給業主或是團隊看，並且可於3D物件上標註或繪圖，可即時確認設計原型的細節、增加溝通效率，會議中製作的筆記可以共享、也能播放影片給與會者欣賞，提高會議效率、降低溝通上的營運成本，並提供業務發展更多可能性，此外，VIVE Sync結合微軟OneDrive和OneDrive for Business，可以一鏈上傳檔案至OneDrive，滿足不同企業用戶需求。