宅在家也能運動 宏達電10款VR遊戲助興

COVID19疫情讓許多人只能宅在家工作、上學，為了讓在家抗疫的消費者能運動以提升免疫力、維持好體態，宏達電宣布其內容平台VIVEPORT規劃10款兼顧遊戲與健身的VR內容，幫助用戶宅在家身材也不走鐘，其中拳擊相關遊戲就有4款，連維繫心靈健康的冥想都有合適的VR內容。

拳擊是超模最熱愛的維持身材、減壓運動，宏達電Viveport推出的10款健身相關VR遊戲中，就有Creed、BOXVR、PowerBeats VR、Knockout League與拳擊相關。

其中，Creed是以洛基系列第7 部電影《金牌拳手》，為內容背景所發展出來的拳擊遊戲，玩家將接受訓練並與對手進行擬真的拳擊比賽，BOXVR則是結合音樂與拳擊的遊戲，除了定期更新拳擊訓練課程，還能讓玩家上傳自己的音樂，並支援多人模式可以和朋友一起打拳，Knockout League原型是大型機台拳擊遊戲，玩家必須實際閃躲移動身體、不使用傳統的控制器按鍵，PowerBeats VR則是以節奏為基礎的健身遊戲，有很多拳擊、躲閃動作，還有卡路里追蹤功能與心率監視，消耗多少熱量一目瞭然。

First Person Tennis是第一人稱的VR網球遊戲與職業級網球選手競技，也能選擇紅土、草地、硬質等 7 種不同地板的球場，並能選擇與電腦或是其他玩家對抗，Final Soccer VR是足球遊戲，玩家可以選擇擔任守門員或前鋒，如果有三個以上的追蹤器，可享受模擬踢球的快感，Ninja Legends則讓玩家以日本忍者的武器磨練技藝，比如武士刀、爪子和杖，並用鏈鏢、暗影步和弓。

而OhShape靈感來自於日本熱門電視節目，是一款韻律遊戲，玩家面對迎面而來、鑿出不同人形的牆面，要迅速作出相應的動作，Dance Collider也是舞蹈節奏遊戲，能與 8 個角色共舞，每個角色都有自己的音樂和舞蹈風格跟玩家比賽，並內建歌曲編輯器讓玩家為任何歌曲創作舞蹈，身材要顧、心靈也要顧，Viveport平台中的RemindVR是協助用戶冥想、放鬆的VR內容。

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