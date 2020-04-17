iPhone SE登場 五大電信祭0元專案搶客

蘋果發表號稱史上最平價的iPhone SE新機，24日將在美國以及全球40多個國家和地區販售，台灣如近年慣例列入首波開賣國家，17日五大電信也相繼公布資費方案。

中華電信宣布申辦大4G購機方案、月繳999元（含）以上，搭配行動VIP最高再折5,000元，就能以0元專案優惠價，將全新iPhone SE 64GB帶回家（30個月租期），方案享有行動上網吃到飽、最大網內免費講、銀行刷卡6期0利率等優惠。

遠傳電信0元購機則是搭配4.5G超極速方案、月付1,399元，享上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠，還限時加碼送「網外免費打」（每月最高1,300分鐘）。

遠傳表示，iPhone SE實惠的價格締造超高人氣，自16日開放門市與官網預約登記，流量短短1.5小時即突破萬人，其中容量以128GB最受青睞、占預約量接近六成；最受歡迎的顏色為白色占四成以上，其次為黑色，預約量約3成5。

台灣大哥大搭配4G指定專案、月付1,399元、綁約24個月，VIP用戶續約最高再折5,000元，iPhone SE（128G） 即可0元帶回家，並再享上網吃到飽與網內通話免費，網外加碼送1,200分鐘通話費等優惠，此外攜碼/續約老客戶/VIP享免預繳。台灣大表示，17日晚間8點momo購物網與myfone購物也將開放預購。

亞太電信方案，凡新申辦／攜碼／續約用戶，搭配888元月租、綁約36期，售價14,500元的iPhone SE 64GB專案價0元，再享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費、網外/市話贈送888分鐘。此外，亞太電信也推出「容量小升大」優惠，原64GB零元方案，專案價分別加價1,900元及4,900元，即可輕鬆升級128GB及256GB。

台灣之星則宣布挑戰市場最低價，凡新申辦／攜碼／續約搭配4G勁速資費方案，月租599元起即可享極速上網＋網內互打雙飽優惠，綁約30個月手機最低0元；續約／攜碼申辦手機專案價最高再折2,000；搭配月租799以上隨你講資費方案，除享有前述優惠外，網外／市話再最高再送1,200分鐘。此外，只要申辦新款iPhone SE，還可再享最長兩年免費5G升級體驗，待5G開台後自由選擇升級時間、線上一鍵開啟，享5G上網＋網內語音吃到飽。