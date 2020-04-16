台積電 今年資本支出不變

部份市場分析師雖然認為新冠肺炎疫情會讓晶圓代工龍頭台積電下修今年資本支出，但台積電16日在法人說明會中強調，今年資本支出150～160億美元的計畫不變。台積電總裁魏哲家表示，5G及高效能運算（HPC）在未來幾年對先進製程的需求強勁，新冠肺炎疫情影響只是短期，為了布建中長期的產能，現在不改變資本支出計畫。

至於外傳美國將對華為實施更嚴重的限制，包括只要利用到美國技術生產晶片都要申請，台積電董事長劉德音表示，美國正在討論對半導體設備的使用有所管制，但至今遊戲規則並沒有任何具體改變，美國半導體社群或協會已寫信給美國政府，希望不要這樣做，因為任何新增加的限制都會對美國半導體產業造成傷害，台積電本身也希望不要有這種限制，惟若一旦發生也已做好準備，會將負面影響降到最低。

此外，台積電持續推進先進製程產能布建，魏哲家表示，台積電7奈米需求仍然十分強勁，經過幾年的擴產後接單暢旺，7奈米優化後的6奈米製程將如期在年底量產，6奈米與7奈米加強版相較會增加1層EUV光罩層，看好7奈米占全年晶圓銷售營收比重將超過30％。

針對5奈米生產進度，魏哲家表示，5奈米已準備好進入量產，5奈米製程增加更多的EUV光罩層，下半年會開始進入量產，為客戶生產智慧型手機及HPC等晶片，今年營收占比達10％預估不變，而且已看到有愈來愈多設計定案。3奈米維持原本計畫，2021年開始試產，2020年下半年進入量產。基於中長期規畫，維持今年資本支出不變。

台積電大聯盟合作夥伴得知未降資本支出，均表示鬆了一口氣。法人表示，預期台積電將如期釋出設備或廠務訂單，看好京鼎、漢唐、帆宣、弘塑、家登、信紘科等台積電資本支出概念股今年營運表現將明顯優於去年。

台積電財務長黃仁昭指出，第二季毛利率與第一季相當，下半年5奈米量產及提升產能後，因新製程導入初期會造成平均毛利率減少2～3個百分點，且下半年新冠肺炎疫情可能造成整體產能利用率的下降，下半年毛利率表現會低於上半年。長期來看，台積電仍認為毛利率長期維持50％是很好的目標。

有關台積電是否赴美設廠，台積電仍維持先前說法，一直有在評估到海外設立晶圓廠，但到美國設廠並無任何具體計畫。黃仁昭指出，赴美設廠要考慮的因素很多，包括供應鏈完整性、人才穩定性、生產成本是否具有優勢等，台積電沒有排除各種可能性，但目前沒有具體計畫。

法說弦外之音…道出三隱憂

晶圓代工龍頭台積電在16日法人說明會中，對第二季及全年營運展望、資本支出及先進製程投資等均維持正面看法。但即使如此，法說會內容仍透露了不少弦外之音，包括下半年將因庫存去化及需求減弱而無旺季、下修全年5G手機出貨量、以及降低全年營運成長預期等。

台積電第二季營收表現與第一季相當，但對今年全球半導體市場成長預期下修到持平或衰退，晶圓代工市場成長率、更由年初預估的17％降至11％。至於台積電本身，台積電估計美元營收將較去年成長15％以上，但依此推算，台積電下半年營收表現將會低於上半年，顯示新冠肺炎疫情的確對半導體生產鏈造成影響。

由於肺炎疫情讓終端市場需求出現急凍，對半導體生產鏈的不確定性大增，而台積電是基於「疫情會在6月趨於和緩」的假設，才對第二季及下半年營運提出前述看法。也就是說，若全球疫情無法在第二季底趨於和緩，封城及關閉邊境的情況持續延宕，下次法說會恐怕就不得不下修對全年營運預期。

再者，台積電上半年營運持穩，但卻鬆口表示，客戶端庫存會在上半年有所拉升，這其實也暗示了另一件事，就是全球疫情難以準確掌握，多數客戶選擇在上半年先把庫存建立起來，亦即下半年需求若未回升，將先以去化庫存為優先選擇，如此一來，半導體生產鏈將會在下半年面臨一波砍單修正壓力。

台積電是全球電子生產鏈的最上游，若是下半年「旺季不旺」，當然透露出很難樂觀看待終端需求的警訊。新冠肺炎疫情壓抑消費性電子產品，帶動伺服器及筆電等遠距工作的需求，但歐美各國失業率因疫情而提升，疫情延燒下將導致負面循環，企業最後面臨縮減支出的壓力，消費者也因收入減少而不消費，現在要探景氣底部顯然太早。

新冠肺炎疫情對全球智慧型手機銷售已造成負面衝擊，台積電16日下修今年智慧型手機銷售量預估至年減7～9％，但維持5G手機市場滲透率15％不變，這個預估的確說明了5G智慧型手機推出後會有一波強勁換機需求，但全球疫情已造成5G基礎建設放慢腳步，實際上，台積電已等於下修了對今年5G手機出貨量的預估。所以，法人圈多數認為，此一訊息或可解讀為蘋果iPhone 12會延後推出。

短線雜音暫解 長線資金可望歸隊

全球科技業風向球台積電法說會落幕，第一季獲利、第二季財測雙優預期，下半年雖可能因庫存調整導致營收較上半年稍稍下滑，然美系外資分析師指出，台積電短期營運雜音已消除，長線資金回補台積電契機浮現，有助股價表現。

台積電法說會之前，外資圈討論熱度極高，從第二季財測、全年展望橫跨到資本支出等面向，顯然在新冠肺炎疫情環境中，市場都在關注台積電法說釋出訊息，作為後續操作指引。

就在外資研究機構過去幾天連番打法說會預防針，先降低市場過高心理預期後，野村證券半導體產業分析師鄭明宗、知名半導體產業分析師陸行之近日則接連發表「財測優於市場預期」論點，成功為市場注入強心針，不只支撐台積電股價連日穩盤，對照台積電釋出的第二季展望，也驗證其方向正確。

大型研究機構部門主管預測，台積電主要法人參與者可以分為長線資金與對沖基金，前者獲得台積電法說正向激勵，此時較傾向回補持股，惟因台積電股價已反彈一段，幅度有多大還是未定數；相較之下，對沖基金則可能著眼下半年營運缺乏激情利多，趁股價高漲時獲利了結。兩相抗衡之後，因長線資金部位較龐大，可望技壓短線獲利了結賣壓，有利股價上行。

外資分析師不諱言，市場先前考慮疫情因素，修正對台積電預期實屬合理，但部分法人把台積電成長性降到一成以下、甚至趨近0成長，下修幅度未免太過悲觀。

至於台積電釋出下半年營收可能因客戶調整庫存，略較上半年下滑的訊息，摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）也早已預期到，他的觀點是，考量智慧機自第三季起砍單與新冠肺炎疫情衝擊成熟國家，估算台積電下半年營收將比上半年微減4％。換言之，台積電下半年營收可能比上半年稍遜色，市場已有合理預期。

此外，台積電維持2020年資本支出150～160億美元展望不變，與瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈、摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻預估一致。法人說明，因台積電對先進製程投資為連貫性，資本支出長線仍有一定水準，然接下來必須緊盯新冠肺炎疫情會否二度爆發，以及終端需求信心恢復程度而定。