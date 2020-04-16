大賺1,170億，EPS 4.51元優於預期， Q2可望持穩，激勵ADR漲逾6％， 惟疫情衝擊終端需求，下半年營收恐低於上半年。

晶圓代工龍頭台積電16日召開線上法人說明會，第一季歸屬母公司稅後淨利1,169.87億元創下歷史新高，每股淨利4.51元也優於預期。台積電董事長劉德音及總裁魏哲家認為，新冠肺炎疫情可望在6月趨於和緩，但疫情對終端需求仍將造成衝擊，台積電下半年營收恐低於上半年。

由於首季獲利表現出色、對第二季展望看法也優於市場預期，美股16日早盤雖然跌了240點或逾1％，但台積電ADR仍受此激勵，大漲超過6.35％，報52.815美元。

台積電第一季合併營收季減2.1％、達3,105.97億元，與去年同期相較成長42.0％，平均毛利率季增1.6個百分點、達51.8％，與去年同期相較提升10.5個百分點，營業利益率季增2.2個百分點達41.4％，較去年同期增加12.0個百分點，雙率表現均優於財測。第一季歸屬母公司稅後淨利季增0.8％達1,169.87億元，與去年同期相較大幅成長90.6％，並創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.51元。

台積電指出，7奈米製程出貨占第一季晶圓銷售金額35％，10奈米製程占全季晶圓銷售金額0.5％，16奈米製程占全季晶圓銷售金額的19％。總體而言，16奈米及更先進製程營收占全季晶圓銷售金額的55％。

台積電財務長黃仁昭說，受惠於HPC(高效能運算)相關應用需求提升，以及5G智慧型手機的持續出貨，第一季營收減少幅度低於季節性因素帶來影響。邁入第二季後，預期行動裝置產品需求較弱的現象，將因5G的持續布建及HPC相關產品的推出而相互抵銷，台積電的業績表現將保持平穩。

台積電預期，若新冠肺炎疫情在6月和緩，第二季合併營收估將介於101～104億美元之間，以新台幣兌美元匯率30.0元計算，新台幣合併營收介於3,030～3,120億元之間，與上季相較季減2.4％到季增0.5％之間，平均毛利率介於50～52％之間，營業利益率介於39～41％之間。

魏哲家表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作趨勢，包括伺服器及高速網路等HPC相關需求好轉，但包括智慧型手機在內的消費性電子產品銷售疲弱，市場不確定性增加，預估不含記憶體在內的全球半導體市場，將較去年持平或小幅衰退，晶圓代工市場與去年相較約成長11％，台積電今年美元營收預估會優於15％。

台積電認為新冠肺炎疫情會導致今年全球智慧型手機銷售量較去年衰退7～9％之間，下半年營收表現或將低於上半年。魏哲家表示，5G及HPC市場的大趨勢不變，預估今年5G智慧型手機占全球市場出貨滲透率15％預估不變，台積電長期美元營收成長維持5～10％逐年成長速度不變。