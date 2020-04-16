iPhone SE驚喜登場 7大必買理由報你知

從2019年底傳到2020年春季都要過去了，期待已久的蘋果平價手機「iPhone SE」終於正式在官網登場！雖然部分規格與爆料達人與分析師預測一致，但從官網公布的樣貌來看，還包含更多驚喜，而且新機容量升級，價格還比2016年款式更便宜（NT$14500起），相當令人難以抗拒！

一、螢幕升級 4.7吋最佳尺寸

不同於第一代iPhone SE在2016年推出時僅搭配4吋螢幕，主打小螢幕手機市場。第二代iPhone SE升級至4.7吋，是當年風靡全球的iPhone 6所採用的螢幕尺寸，不僅更大，更適合瀏覽多元內容，例如電子書、影片等。螢幕還支援原彩顯示、Dolby Vision以及HDR 10、支援P3廣色域，螢幕顯示效果提升明顯。

二、容量升級 價格更便宜

第一代iPhone SE推出時容量16GB起跳，台灣定價NT$15500。第二代則是從64GB起跳（還有128GB、256GB選項），且價格從NT$14500開始，可說是性價比更為提升。

三、升級A13 Bionic晶片效能媲美iPhone 11系列

相比第一代iPhone SE採用的A9晶片，第二代iPhone SE採用的A13 Bionic晶片

CPU 速度與 A9 相比提升2.4 倍、GPU 速度與 A9 相比提升4倍。開啟 App、探索 AR、暢玩遊戲，比以前快太多。只要你手中的iPhone年齡超過三年，第二代iPhone SE都是既超值又平價的好選擇！

四、支援雙卡 商務辦公用也合宜

意外的是，今年推出的第二代iPhone SE，配備了2018年之後iPhone的標配（iPhone XS系列、iPhone XR以後），也就是支援eSIM，再加上可插一張nano-SIM卡，只要開通eSIM就等於支援雙卡！公務、私人號碼想要分開，只要一機就能辦到。且有鑒於iPhone在台灣市場的強勢，手機中的eSIM都是看得到也能吃得到，五大電信都有針對iPhone提供開通eSIM的服務，是果粉的絕對專利！不想用吃虧是自己啊！

五、相機支援人像模式 超驚喜

第二代iPhone SE相機支援與iPhone XS系列、iPhone 11全系列一樣的人像模式（具備先進的散景效果與景深控制），還可具備六種效果 (自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)。此外也跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR，升級相當具有誠意。

前相機則是從120萬畫素升級到700萬畫素，很特別的是也可支援人像模式，且能力跟主相機一模一樣。這一點，只有iPhone XS系列、iPhone 11全系列的TrueDepth相機（前相機）可以支援，第二代iPhone SE在沒有搭載TrueDepth相機的基礎上，怎麼辦到這一點，非常引人好奇！相信會成為測試上、與之後市場討論的焦點之一。

六、防水防塵 電量還提升2.5小時

第二代iPhone SE具備第一代不支援的防水性能， 防潑抗水功能達到 IP67 等級，在最深達 1 公尺水中最長可達 30 分鐘，這一點跟iPhoen 7至iPhone XR一樣。電量對比第一代iPhone SE多出2.5小時，約與iPhone 8的電池續航力時間相同。

七、支援Haptic Touch 最是驚喜

蘋果在iPhone XR以來導入觸覺回饋觸控（Haptic Touch），並沿用在iPhone 11全系列之中，可透過長按可進行「快速動作」功能，如瀏覽原況照片（Live Photos）、預覽訊息、重新排列 app 等，以及項目特色選單。這一點，第一代iPhone SE並不支援（也不支援3D Touch），是操控手機時能更順手的額外特色！

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14,500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

（中時電子報 黃慧雯）

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