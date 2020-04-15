台積電線上法說會前夕 外資小幅賣超587張

台股今天價量齊揚，指數收漲114.27點，突破10400點關卡，三大法人合計轉為賣超新台幣28.77億元。台積電線上法說會即將於16日登場，外資小幅賣超587張。

美股道瓊指數大漲逾550點，台股今天在電子、金融及傳統產業股同步走揚帶動下，開高走高，加權指數收在10447.21點，漲114.27點，漲幅1.11%，成交值擴增至新台幣1911.28億元規模。

外資及陸資今天轉買為賣，賣超36.84億元，自營商也賣超18.58億元，投信買超26.65億元，三大法人合計賣超28.77億元。

據台灣證券交易所統計，外資今天買超前10大個股中以金融股居多，有新光金、玉山金、永豐金、臺企銀與華南金。

元大台灣50反1與富邦VIX同時名列外資賣超前10大個股之列，是否意味外資態度翻多，仍待進一步觀察。

市場矚目的台積電線上法人說明會即將於16日登場，外資今天轉買為賣，不過，僅小幅賣超587張，壓寶法說行情的情況並不明顯。

分析師王兆立指出，台股指數已回補3月13日空方缺口，自低點8523.63點至今已大幅反彈1923.58點，預期短期盤勢可能趨於震盪。

台積電第2季及全年營運展望將是市場用以推斷未來產業景氣動向的重要指標，王兆立表示，台積電線上法說會釋出的訊息將牽動台股後續表現，也將是各界關注的焦點。

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