信驊BMC全年出貨 法人喊飆新高

5G相關基礎建設目前正在全球如雨後春筍般冒出，帶動雲端及網通伺服器建置需求同步成長，加上資料中心市場需求不斷上升。法人看好，信驊（5274）將可望受惠於5G效應，帶動全年伺服器遠端管理晶片（BMC）廠出貨量再度改寫新高表現。

進入2020年後，5G已經成為科技產業聚焦的重點技術，由於5G的高傳輸速度、低延遲，因此可望推動資料傳輸量大幅增加，使資料中心、網通伺服器需求自然同步看增，不僅如此，5G基礎建設當中同樣需要伺服器讓遠端能即時管理運作，因此讓伺服器需求全面升溫。

在伺服器需求不斷成長帶動下，使BMC晶片不斷成長。供應鏈指出，目前資料中心當中的儲存、交換器也同步需要BMC晶片，打破過往主機板上僅需要一顆BMC晶片的格局，因此數量項較過去大幅成長，加上5G基礎建設的網通伺服器同樣需要BMC晶片。

因此法人認為，2020年即便有疫情影響，5G仍可望是目前科技產業的發展趨勢，相關基礎建設將會持續發展，可望同步帶動信驊BMC晶片全年出貨持續繳出年成長雙位數表現，出貨量再度改寫新高。

不僅如此，信驊由於打入英特爾供應鏈，因此市占率已經超越五成，隨著英特爾將於下半年開始量產新款Ice Lake處理器，信驊將可望搭上新品商機，推動業績持續成長。法人指出，目前OEM／ODM廠已經拿到測試樣品，目前正在進行最後測試認證階段，若英特爾Ice Lake能如期在下半年導入量產，信驊BMC出貨量將可望再度衝高，業績亦將同步看增。

事實上，英特爾目前在伺服器市場市占率仍高達七成以上，且信驊在BMC晶片市場與英特爾合作密切，並為其參考設計供應鏈，因此只要ODM／OEM廠採用英特爾伺服器平台出貨，信驊出貨量就可望隨之成長，成為信驊BMC出貨量穩定成長的關鍵。

除此之外，信驊先前開拓的360度環景影像晶片，2020年將可望開始貢獻業績。法人指出，信驊目前已經掌握台灣、中國及日本等客戶，預期最快下半年將開始量產出貨，成為貢獻業績的新生力軍。

宏正一路調節信驊持股，14日又公告，公司於4月6日～4月14日一共賣出306張信驊持股，每單位價格為1,069元，交易總金額達3.27億元，處分利益為3.09億元，目前宏正仍持有信驊37萬6,770股，持有信驊股權比率已降為1.10％。