疫情燒斷EUV供貨！台積5奈米搶先機勝三星

目前晶圓代工市場競爭就屬台灣大廠台積電、南韓科技巨頭三星電子競爭，尤其以極紫外光（EUV）微影技術作為決勝關鍵技術，但在新冠肺炎疫情爆發後，全球對於智慧型手機的需求銳減，無疑是對處於劣勢的三星更大威脅。

半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備，成為晶圓代工廠商發展先進製程不可或缺的戰略資源。據businesskorea報導，因為新冠肺炎疫情的關係，ASML設備交付延遲，導致台積電將3奈米的投產從6月推遲到10月，三星則是原定於2020年開始量產5奈米的計畫可能被延遲。

然而，台積電在蘋果、高通、華為以及AMD提早對5奈米製程下單，在競爭優勢上就贏過三星一大截，三星至今在5奈米仍未提出詳細的時程表，讓外界對於三星先進製程發展霧裡看花。

台積電去年包下大多數ASML的EUV設備，台灣公司整體就貢獻ASML總銷售額51％，南韓企業ASML銷售額約16％。三星去年採購的EUV設備包括用於DRAM生產的設備，因此與台積電相比，用於晶圓代工生產的設備遠遠不夠。

根據TrendForce數據顯示，台積電今年第一季度晶圓代工份額季增1.4個百分點至54.1％，三星反而季減1.9個百分點至15.9％，雙方在晶圓代工市場的差距持續擴大。報導還提到，三星是首個使用EUV技術的公司，但他卻未保有其優勢，反而在與台積電的競爭越差越遠，想從蘋果、高通等廠商取得大量訂單幾乎是不可能的事情。

三星電子副董事長金基南（Kim Ki-nam）也在3月份股東大會表示，三星與台積電在晶圓代工業務上存在差距，但在確保製程領導地位將拉進雙方距離，但EUV設備延遲引進，將導致三星無法在該技術上與台積電一較高下。

文章來源：businesskorea

（中時電子報 呂承哲）