MLCC三大應用高速成長 台廠三雄吃補

被動元件MLCC成長可期，法人預期5G智慧型手機、5G基地台以及電動車三大應用帶動MLCC需求量。台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠。

觀察智慧型手機用積層陶瓷電容（MLCC）成長趨勢，中國法人報告分析，以蘋果iPhone X為例，平均每支MLCC用量約1100顆，以蘋果每年超過2億支iPhone出貨量計算，MLCC需求超過2200億顆。進入5G時代，法人預期5G手機用量較4G提升超過40%，平均用量超過1000顆。

法人預估，今年第3季有機會亮相的5G版iPhone，平均MLCC用量可望超過1500顆。

在基地台部分，法人指出，5G基地台MLCC用量較4G基地台平均用量3750顆提升超過3倍。

電動車對MLCC用量也大幅增加，以電動車大廠特斯拉（Tesla）為例，每台車MLCC用量超過8000顆，傳統汽車MLCC用量約2400顆。

其他車規級MLCC也成為大廠爭相布局的藍海市場，例如先進駕駛輔助系統（ADAS）平均每台車對MLCC的需求量在2000顆到3000顆，安全系統每台車對MLCC需求量在300顆到1000顆，非安全系統對MLCC的需求量500顆到2500顆。

法人指出，在5G智慧型手機、5G基地台和車用電子需求帶動下，MLCC產業和需求量高速成長可期。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。台灣廠商還包括華新科與禾伸堂，中國廠商包括宇陽、風華高科、三環、火炬電子等。