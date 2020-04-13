學校禁用ZOOM 教部介紹其他軟體遠距教學

教育部日前要求學校禁用ZOOM視訊軟體，教育部今天表示，已做好一套教材，透過5支影片，介紹如何用其他不同軟體進行同步或非同步遠距教學。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎），立法院教育及文化委員會今天邀教育部青年發展署及勞動部勞動力發展署進行「疫情衝擊下，青年職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告和備詢。

中國國民黨立法委員李德維質詢時表示，教育部要求各級學校禁用ZOOM視訊軟體，但有些學校為遠距教學已花錢買軟體，或是師生已進行相關訓練，教育部現在突然禁用，是否有提供學校補助或其他協助。

教育部次長劉孟奇指出，考量ZOOM有資安疑慮，因此配合行政院指示，希望學校教學上不要使用ZOOM，並建議可使用Microsoft Teams等其他軟體進行視訊會議或線上教學。

劉孟奇表示，教育部已做好一套教材，共有5支影片，以課程為範例，介紹如何運用其他不同軟體進行同步或非同步遠距教學，預計這週可提供給學校，影片裡將有完整指引，學校如有相關設備等需求，教育部會全力支持。

李德維也提到，中國大陸日前宣布禁止陸生來台，以108學年為例，大陸學位生約8000多人，現在僅800多人在台灣，學校的招生和財務勢必受到衝擊，紓困預算是否能提供各校經費協助。

劉孟奇表示，為協助因疫情衝擊而受到影響的高教和技職，教育部以紓困特別預算支應新台幣1億元防疫經費，同時籌措經費3億元，共計4億元，將提供學校在教學訓輔上等協助。