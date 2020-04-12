居家拚防疫 寬頻申裝、影音串流用戶激增

居家防疫帶動國內各大影音平台用戶成長，遠傳電信近日公布旗下friDay影音最新統計數據，2020年第一季線上付費用戶相較2019年第一季成長2.5倍，用戶人數增加約3成，且電腦與大螢幕的使用率增加15％。

另外，friDay去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71％。

有線電視業者則表示，有線電視寬頻上網用戶第1季的申裝量明顯成長，業者尚在統計成長幅度中，但預估相較第4季增加約1～2成。

不管看影片還是居家辦公，寬頻上網的申裝速率都有朝向高速上網方向推升的趨勢，中嘉網路指出，該公司的寬頻上網用戶數今年以來增長幅度約16％，推出1Gbps網速以來，新申裝1Gbps寬頻上網的用戶銷售占比每月增加超過2倍，老客戶升速至1Gbps約每月平均增加50％。中嘉繼去年投入近15億元資本支出，今年預計投入更多資源於網路、頭端、資訊等相關建設，全力提升服務品質及效率。

新冠肺炎衝擊大型戲院觀看電影的人潮明顯縮減，國際知名線上影音平台積極搶攻小螢幕，HBO GO近期宣布進入國內有線電視市場布局，由台灣寬頻（TBC）引進HBO GO線上影音服務來台，TBC全台有線電視系統台除能收看到《西方極樂園》、《冰與火之歌：權力遊戲》等知名影集，WarnerMedia近年在台灣挹注了相當大的資源投資拍攝台灣原創作品，包括《通靈少女》第一季與第二季，以及《我們與惡的距離》，也將陸續在HBO和HBO GO首播，HBO GO並引進直播功能，台灣觀眾未來利用網路就可以收看HBO和CINEMAX頻道直播。