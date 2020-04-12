泛宏碁集團生力軍 搶攻智慧防疫商機

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，因應防疫的智慧醫療、健康管理衍生的新商機亦隨之快速發展，泛宏碁集團旗下之AI視覺技術新事業建碁智見，鎖定醫療院所及企業需求應用，推出匯集包括溫度量測、人臉辨識、資訊公告、出勤紀錄及門禁管理等諸多功能的「e臉通- 出勤與健康管理系統」解決方案，搶攻這波防疫新商機。

因應來勢洶洶的新肺疫災，所有醫療、照護單位，及愈來愈多的企業／教育機構、公家機關與辦公／社居大樓等，皆設置臨時體溫量測站進行人員檢查，看準這波遠距量測應用需求，泛宏碁集團旗下的新事業建碁智見推出全新「e臉通-出勤與健康管理系統」管理系統，協助醫護單位及企業機構大幅降低被感染及運營的風險。

此回推出的e臉通，採用建碁AOPEN商用級15吋eTILE高效能一體機為平台設備，結合高品質紅外線溫度檢測儀， 針對不同人數及場域的應用需求，可與客戶既有之門禁系統接軌，並可透過其內建之紅外線熱成像感應器，快速確認並記錄受量測人員之姓名、工號、時間、地點、體溫等數據。

其中，其AI人臉識別算法不僅100％在台研發，亦具備高達99.53％（LFW）精度及97.24％的Mega Face準確度，亦可離線使用資料、無需上傳雲端系統。

去年5月甫成立的建碁智見，為併入宏碁旗下的建碁（3046）子公司，以自有品牌「INFERFY」、聚焦AIoT智能視覺應用技術及相關解決方案，協助系統整合商、軟體開發商等各產業客戶進行科學式數位轉型。

不到一年時間，在透過整合建碁於數位看板系統應用技術，與宏碁集團資源挹注下，建碁智見除了數位看板系統解方案，在包括人臉辨識考勤門禁系統解決方案、智能包裹測量機、智慧零售與機器視覺AI等皆推出相關解決方案。