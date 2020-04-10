PChome網路家庭首季營收破百億創新高

網路家庭（8044）10日公告三月營收35.39億元、年增18％，累計前三月營收達106.8億元、年增16.1％，單月及首季營收皆創下歷年同期新高紀錄。



公司表示，主要是受惠旗下PChome 24h購物年輕化，以及女性消費客群因推動以女性為主的購物節慶，觸發成長動能，帶動三月訂單數創歷年同期新高。行動端業績也持續成長，食品、日用品、筆記型電腦等品類，銷售量較去年同期成長50％，增添不少營運動能。



PChome 24h購物指出，今年女性消費人次在二月首度超越男性，且新客數年增率近30％，其中以25～34歲為主力客群，因此於三月策略性規劃「女王出征」購物節，積極搶攻女力商機。期間攜手ELLE雜誌推廣時尚潮流、邀請50位網紅開箱熱門禮物盒、推動大甲媽祖繞境線上朝聖等跨界合作活動。



看好品牌帶來的長期效益，旗下PChome 24h購物積極經營品牌市場，3月品牌活動百花齊放，三星品牌旗艦館推出Galaxy S20 5G旗艦系列新機預購活動，獨家上架兩款新色；結盟健康美麗領導通路「屈臣氏」開設全新旗艦館，透過其豐富女性商品及親民價格兩大優勢，一站購足美妝商品；成立「微軟」旗艦館，成為台灣電商通路中最大合作夥伴，開館首波推新款筆電及優惠組合回饋方案，買氣激增；「Dyson旗艦館」獻獨家折扣，更同步官網開放新品預購；「生鮮團購館」祭出產地直送水果、鮮凍海鮮及肉品、即時料理、甜品蛋糕等，滿足宅居補給需求；推動施巴品牌週，且同步啟動線上婦幼展，無添加、成分純淨之清潔類用品買氣明顯增加，PChome 24h購物近年陸續推出貼近消費需求且具備競爭力之產品規格及活動內容，大獲市場青睞。



結合大數據應用，看準童心未泯的消費商機，旗下PChome 24h購物4月啟動「就是不要長大」活動專區，推出包含桌遊積木、電玩遊戲、3C配件、影音週邊等促銷活動，並提供36大銀行最高回饋21.88%，全站及行動端消費滿額登記抽等優惠，促進買氣。