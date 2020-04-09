大立光洩氣 Q2展望喊差

新冠疫情來得凶又猛，連股王大立光也擋不住！三月雖靠著遞延訂單加持，大立光業績拉出「歷年同期新高」的成績，首季也大賺五個股本。但隨著第二季買氣退燒，大立光執行長林恩平9日也跟進示警，「客戶的需求目前看來是4月比3月差，5月又比4月差」，直接為手機市場投下一顆震撼彈。

大立光9日召開線上法說會，首季營收132.15億元，累計稅後盈餘為67.2億元，換算EPS 50.1元，表現優於去年同期的37.68元。營收和單季獲利均創下歷年同期新高，毛利率69.8％則創下歷年同期次高。

林恩平坦言，受到新冠肺炎疫情影響，第二季展望保守，儘管第二季產能利用率潛藏走弱的危機，但林恩平強調，現有人力仍將維持不變，但加班的狀況可能會因而減少。

受到新冠肺炎疫情影響，整體市場走弱，林恩平強調，相較之下，中低階產品需求狀況是有比較好，據此，法人跟進詢問，「大立光會不會因此改以中低階產品作為生產主力？」林恩平則表示，目前公司的看法還是「且戰且走」。

至於歷經今年4、5月的慘澹經營後，有沒有可能會在6月出現急單？由於大立光的客戶訂單原本就是浮動的，可以隨時下單，也可以隨時停單，若有急單，「只要有現有的模具，一至二個禮拜就可以出貨。」不過林恩平重申，「六月的狀況目前還不太明朗，會不會往上跳，還不知道。」

由於市場中低階產品需求轉強，法人也擔心趨勢恐不利於大立光第2季毛利率，林恩平表示，影響毛利率最直接的是ASP（平均銷售單價），「價格愈差，毛利率就愈差」，其次才是良率，如果中低階產品較多時，不排除會用提升良率來補毛利率。

至於鏡頭規格升級部分，林恩平強調，鏡頭的規格早在上一季就已經訂好了，不會受到影響，下半年的規格，目前看起來變動也不大。

由於多鏡頭趨勢成型，大立光早在去年8P鏡頭就已出貨，另9P也已完成設計，同時法說會中也預告，可增加相片視野、加強廣角的自由曲面光學技術（Freeform lens），今年下半年就有可能會用到。

但比較令人憂心的是，林恩平同時也釋出了「今年第二季新產品確實比去年同期來得少」的訊息，間接讓市場在傳的「蘋果加入砍單行列、下半年蘋果恐減少新機推出品項」等捕風捉影訊息，更加深投資人的疑慮與緊張感。