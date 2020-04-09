5G與伺服器訂單旺 銅箔基板營運添柴火

銅箔基板（CCL）廠聯茂、台燿3月營收創新高，法人看好中國推動5G基礎建設布建、疫情促使居家辦公及遠距教學，推升伺服器動能，CCL產業在訂單續強下，第2季營運添柴火。

法人觀察，今年原本是5G基地台、核心網路及5G手機成長最高的一年，但武漢肺炎疫情使部分需求遞延，拉長產業高成長周期至明年；而電子材料高階化趨勢，將推升銅箔基板廠產品結構優化與獲利成長，這是疫情也無法扭轉的發展趨勢，中長期來看，持續看旺銅箔基板產業。

聯茂受惠核心網高速材料需求強勁，出貨量與產品結構優化同步，3月營收新台幣24.17億元，月成長51.8%、年成長25%，創歷史新高。

法人指出，聯茂第2季和今年5G基礎相關訂單強勁，網通伺服器與顯卡訂單需求也不錯，預期稼動率可維持9成以上高檔，考量江西新廠於3月再開出30萬張新產能貢獻，預期聯茂第2季營收季成長2成，且受惠產品組合更優，加上近期銅價跌落，有助毛利率回升。

台燿3月營收17.58億元，月成長35.1%、年增24.4%，創歷史新高，主要來自5G基地台訂單。

展望第2季，法人指出，由於中國政府積極推動5G基礎建設布建，加上近期多項電信運營商開出新標案，將使電信設備商積極針對5G基地台設備拉貨，預期台燿4月營收維持高檔，並預期第2季營收季成長15%至20%。

台光電3月營收新台幣21.6億元，月成長22%，年成長18.6%，受惠手持式訂單需求轉強，包括美系客戶平板電腦與NB新機種、iPhoneSE2及中系手機新機備貨需求，而去年耕耘有成的網通訂單，3至4月訂單也很強勁。

法人指出，台光電手機訂單能見度至4月底至5月初，PC類等其他手持式產品能見度至5月，網通伺服器相關訂單能見度可至5至6月，預期4月營收微增，第2季營收季增10%至15%。

雖然疫情對手機等消費性電子產品需求有所影響，但基於美系手機大廠下半年新機種仍將推出、5G手機不可逆等趨勢，法人仍看好台光電2020年手持式材料維持正成長。