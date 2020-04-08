林百里領軍 推12分鐘快篩

由科技大老林百里領軍的泛廣達集團旗下柏勝生技8日宣布，成功開發12分鐘檢測新冠病毒的可攜式醫療檢測平台BluBox，目前已在丹麥完成試驗，準確度高達90％，預計下周將在義大利醫院完成200人的大量臨床驗證，力拚5月取得歐盟認證，開啟國內快篩檢測國家隊打世界盃先例！



柏勝董事何世池表示，此可攜式檢測平台BluBox，是搭配微流道生物檢測碟片ViroTrack，快篩檢測方式為血清類型，在臨床上檢測IgM與IgG，可動態檢視各個感染期間，即使是感染後期、病患已出現抗體或是轉為無症狀患者，都能快篩檢測其病史，有效防範社區傳染的風險，由於攜帶與操作十分便利，適合於機場、港口等第一線防疫場所使用。



柏勝是在2014年由台灣與丹麥技術合作成立，主要股東是丹麥技術團隊、泛廣達集團和台安創投，其中，約7成股權是來自於台灣。



台安創投總經理林世嘉表示，柏勝的快篩設備是以廣明的藍光光碟機技術為基礎，原本是在丹麥生產，但欠缺量產規模。有鑑於新冠肺炎疫情風暴嚴峻，快篩檢測需求強勁，目前產線將轉往桃園的生產基地投產，並採全自動化式，落實將創新技術根留台灣。



何世池表示，柏勝的快篩設備上周已在丹麥第二大醫院 Hvidovre hospital 執行初步的15人臨床驗證，由於靈敏度高達90％，而獲丹麥著名新聞台(DR)採訪而披露。下周將在義大利醫院完成200人的臨床驗證，預計5月取得歐盟認證。



林世嘉表示，柏勝的BluBox取得歐盟CE認證後，將同時進軍搶攻東南亞市場，以現在歐洲單一國家每日以百人確診數計算來看，潛在商機相當可觀。



柏勝創辦人Filippo與Marco曾於中研院物理所進行博士後研究，從事「奈米磁性粒子與光學讀取在生物檢測之應用」，後經我國科技部萌芽計畫補助輔導、廣明光電與丹麥理工大學技術支援，順利將基礎科學研究轉譯為商業化產品。該公司專注於傳染性疾病檢測，其登革熱檢測系統(Dengue Acute系統)業已取得歐盟CE認證，並開始在東南亞等市場銷售。