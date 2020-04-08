韓國KT助陣 遠傳首年5G用戶拚141萬人

遠傳電信8日宣布，與韓國電信（Korea Telecom，KT）簽訂5G合作備忘錄，雙方將展開包括5G、影音數位內容以及漫遊等業務等三大領域合作，共同加速5G發展。

遠傳表示，希望藉由跨國5G多元合作，力拚5G開台營運後，首年4G升級5G用戶數上看20％。NCC最新統計，截至2月底為止，遠傳4G用戶707.8萬用戶，換算遠傳首年5G用戶目標上看141.5萬用戶。

考量疫情，遠傳這次與韓國電信首次透過虛擬實境（VR）方式線上完成簽約，雙方分別由位在台北的遠傳個人用戶事業群執行副總尹德洋，以及南韓首爾的韓國電信資深副總經理PARK Hyun-jin為代表。

遠傳電信在首波5G競標，分別取得3.5GHz頻段80MHz、及28GHz頻段400MHz頻寬後，已積極展開5G建設，衝刺5G商轉服務。遠傳規畫2020年建設超過2,000座5G基站，兩年內力拚5G網路覆蓋全國人口50％目標，五年內完成超過6,000座基地台的網路建設，今年估投入60多億元採購5G基地台，由愛立信提供設備。

尹德洋表示，南韓是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數目前居世界之冠，而韓國電信又是南韓電信領導品牌，已在2018年平昌冬季奧運會上推出全球第一個5G服務，2019年4月起開始5G商轉，在5G領域擁有豐富的實戰經驗，尤其在5G應用著力甚深，遠傳與KT電信合作，對於遠傳發展5G，幫助很大。