供貨吃緊 呼吸器訂單夯 凱美能見度到6月

受惠於電競、筆電以及伺服器等宅經濟需求大增，以及來自美國的呼吸器訂單湧入，凱美（2375）3月營收暴增逾七成，由於訂單持續成長，大陸子公司復工狀況不錯，凱美預期4月營運仍然看增，整體接單能見度可看到6月。

鋁質電容供應近日也呈現緊俏狀態，有大廠遲至3月底才復工，加上全球前三大鋁質電容廠之一佳美工（Nippon Chemicon），受到馬來西亞鎖國政策影響，大馬廠已針對客戶端發出停產通知，馬來西亞鎖國時間還有延長趨勢，產出減少之下，導致鋁質電容供應轉而吃緊，凱美成為轉單受惠者。

據了解，過去呼吸器用的鋁質電容以日商為主要供應鏈，但是現階段日商供貨不及，訂單轉向台灣，凱美來自美國的呼吸器訂單如雪片般飛來，雖然一台呼吸器只用一顆鋁電，不過醫療領域的訂單毛利率誘人，凱美已經排除萬難擠出產能，優先投入呼吸器相關訂單的生產。

在其餘產品線方面，在家工作的需求帶動宅經濟，凱美來自於電競、NB、伺服器以及充電器等訂單大增，充電器更因某大廠延遲復工，導致韓系大廠的訂單從只建立Vender Code，落實為具體訂單，凱美預期4月營運可望持續攀升，整體接單能見度可看到6月，至於第三季以後的發展則還不明朗。

凱美7日公告3月業績，單月營收攀升至3.66億元，月增率高達70.9％，年減2.1％，累計今年第一季營收8.83億元，年減17.6％，由於第二季訂單相對具能見度，法人預期，凱美第二季營運應有機會優於第一季。