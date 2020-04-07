在家太無聊 首季買APP金額創紀錄

新冠疫情導致各國輪番封城，民眾在家抗疫太無聊，行動數據分析業者App Annie表示，今年第一季消費者花在蘋果iOS APP Store與Google Play的金額創下歷史新高，達到234億美元，兩大平台的APP下載量也比去年第四季成長15％，APP下載總量也高達310億次。

疫情延燒全球，今年第一季全球有一半、約40億人口為了抗疫被迫禁足在家。居無聊顯然只能玩手機解悶，App Annie表示，消費者花在APP的金額明顯上升，以iOS來說，消費者第一季在APP Store比去年同期成長5％、高達150億美元，Google Play也同樣年增5％至83億美元，而消費者花最多錢的APP類別都是遊戲，遊戲佔iOS花費金額65％，Android用戶花在遊戲APP總金額比例更高達85％。

而以下載量來看，用戶基礎大的Google Play第一季的APP下載量年增5％、至225億次，iOS下載量更年增15％為90億次，而義大利因為是亞洲以外第一個實施封城的國家，第一季在Google Play與APP Store下載量也都比去年第四季大增15％。

除了躺在沙發上玩遊戲殺時間之外，由於在家工作、遠距教學、在家運動，已成為封城期間的新日常，App Annie表示，健身、教育與商業應用是Google Play與APP Store下載量成長最快的APP，以Google Play來說，健身APP下載量季增率高達40％，教育與商業應用APP下載量也分別季增35％、30％，APP Store的教育下載量季增率達到40％，商業應用與健身則分別為35％、30％，APP如Zoom、Google Hangout Meet、微軟Team是最受歡迎的多人視訊APP。