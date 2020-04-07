3月營收猛將 國巨暌違14個月，年增率翻正

被動元件廠3月營收同步翻揚，龍頭廠國巨暌違14個月重返年增趨勢，以40.35億元寫下近14個月來新高，第一季守住百億大關。由於第一季業外干擾雜音降低，法人預估，國巨該季EPS有機會挑戰半個股本。



被動元件歷經一年的庫存去化，月營收是否轉年增為類股觀察指標，以3月營收來看，國巨、禾伸堂、奇力新全轉年增，月增幅則以凱美的逾七成最大。此外，國巨、奇力新3月營收分別改寫14個月、7個月以來新高。



國巨3月營收重返4字頭達40.35億元，月增50.4％，並較去年同期增加14.8％，其中年增率是暌違14個月以來首度翻正。



國巨表示，3月業績較上月大幅成長，主要是中國廠區的復工情況已逐漸改善，客戶訂單需求強勁所致。



累計國巨第一季營收守住百億，達100.2億元，季增0.2％，連續三季守住百億大關，表現優於法人預期。由於國巨去年第四季獲利被業外虧損侵蝕EPS達3元，今年第一季在業外干擾降低之下，法人預估，國巨該季EPS將有機會挑戰5元。



而工控用MLCC廠禾伸堂3月營收也大幅度成長，公司自結合併營收約為12.6億元，較上月大增52.94％，較去年同期增加10.17％，累計今年首季合併營收約為31.65億元，年增4.39％。禾伸堂產能全在台灣，3月營收為連續第二個月維持年增走勢。



至於MLCC二哥華新科3月營收為24.45億元，月增27.88％、年減12.93％，累計今年第一季營收達63.74億元，年減23.28％，也較去年第四季衰退，惟衰退幅度減速。



華新科表示，3月營收較2月拉升，主要受惠中國大陸逐步復工、出貨恢復、PC需求增加。